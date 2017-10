Pirola: “Siempre me es muy grato recibir a nuestros adolescentes”

El representante territorial de Las Colonias nuevamente a través de su página en internet, www.rubenpirola.com con el siguiente texto da cuenta de un nuevo recibimiento en su banca a estudiantes de escuelas del Departamento

“Contarles que en la oportunidad presidí dos sesiones simuladas en la que participaron alumnos de las Escuelas Nº 536 de Santa María Norte, la Nº 530 de San Carlos Norte, la Nº 8093 de San Jerónimo Norte, como así también la Escuela Nº 8181 de Providencia y de la Escuela Nº 538 de María Luisa.

En el encuentro, los alumnos presentaron, debatieron y votaron diversos proyectos de Ley, Comunicación y Pedidos de Informe, relacionados a temas relacionados con sus localidades y al departamento Las Colonias en general. También presentaron proyectos de reconocimiento y homenaje a personas destacadas de sus comunidades

Siempre me es muy grato recibir a nuestros adolescentes y me da mucha ilusión imaginar que en alguno de ellos pueda despertar la vocación de canalizar en la actividad política esas ganas de ayudar a los demás que se nota tienen” expresa el legislador quién además comparte el video del encuentro.

