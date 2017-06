Pirola reclama a Nación por el sector lechero

14/06/2017 Comentarios (0) Vistas: 1390 Noticias, Política, Regionales

Respondiendo a la solicitud de productores de Las Colonias y luego de gestiones ante el Ministro de la Producción, el Senador Pirola acompañó con su presencia, en la Comuna de Colonia San José al Director de Lechería Miguel Gatti para que mas de cuarenta y cinco productores tamberos de nuestro departamento suscriban los documentos para la obtención de los créditos del Programa de Asistencia Financiera afectados por el desastre hídrico agropecuario en el marco de la Ley Provincial votada favorablemente por el legislador provincial.

“Trabajamos para acompañar en este momento a quienes producen en nuestra región; También reclamamos al Gobierno nacional que no cumplió en remitir el dinero acordado para colaborar con las urgencias del sector luego de la crisis hídrica, hay que tener en cuenta que para que la emergencia hídrica que sufrió la provincia no se convierta en el golpe de gracia para muchos tamberos, las soluciones deben llegar pronto y más teniendo en cuenta que cada productor deberá devolver ya que solo se otorgan como préstamo y no como subsidio” expresó Pirola

Los productores presentes pertenecen a las localidades de Colonia San José, Cavour, Esperanza, colonia Pujol, Empalme San Carlos, Franck, Las Tunas, San Agustín, San Carlos Centro, San Carlos Norte, San Jerónimo del Sauce, San Jerónimo Norte, Santa Clara de Buena Vista, Pilar, San Mariano, Santa María Norte, Santa María Centro y Santo Domingo.

Acompañar desde lo legislativo en forma positiva la ley que permite el acceso a estos créditos, y gestionar la firma de los convenios llegando a los productores de cada localidad muestra una de las características que el legislador le imprime a la tarea de representar los intereses de cada uno de los habitantes de Las Colonias.

En Matilde junto a la educación.

En la misma jornada el Senador Pirola llegó a la localidad de Matilde, allí mantuvo un encuentro con el presidente comunal, Oscar Rodríguez Dastugüe, para repasar acciones y gestiones que se realizan en forma conjunta. Además el legislador entregó una ayuda económica que servirá para la realización de obras de remodelación y ampliación que se realizan en la sede de la Comuna local.

Finalizado el encuentro Pirola y Rodríguez Dastugüe se trasladaron a la Escuela Primaria N° 362 “Mariano Moreno”, que comparte edificio con la Escuela Secundaria, para hacer entrega de un aporte que será utilizado en la puesta en valor de la fachada del edificio.

