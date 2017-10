Pirola en el 50º Aniversario de dos escuelas: “Destaco y admiro el trabajo que realizan”

El representante territorial de Las Colonias participó en las celebraciones del cincuentenario de dos importantes escuelas secundarias del Departamento.

En Providencia estuvo presente en los festejos por el Cincuentenario de la Escuela Enseñanza Secundaria Orientada Particular Incorporada N° 8181; y en la localidad de Franck compartió los actos con motivo del 50° Aniversario de la Escuela Enseñanza Técnica N° 298 “Don Miguel Manfredi”, conocida como la “Escuela Láctea” siendo pionera en dicha terminalidad en el orden nacional.

Para ambas instituciones quien representa los intereses de los habitantes de Las Colonias otorgó el reconocimiento de la Cámara de Senadores que a instancias de la participación de alumnos de ambas escuelas días atrás en el recinto de la Cámara de Senadores en el marco del “Programa Jóvenes en el Senado” y que el Senador propuso en la última sesión donde se declaró de Interés Legislativo cada uno de los Aniversarios .

“Destaco especialmente el trabajo de cada uno de los protagonistas de estas instituciones educativas que desde sus inicios y a lo largo de estos cincuenta años con mucha vocación, esfuerzo y lucha alcanzaron con su labor, que la educación llegue a estas localidades en el nivel secundario dando igualdad de oportunidades, educando y logrando enriquecer la cultura del trabajo, el espíritu y los valores de cientos de jóvenes que forjan el destino de nuestras comunidades; Hoy me toca estar aquí celebrando junto a cada uno de quienes integran estas comunidades educativas este momento especial pero no puedo dejar de agradecer el abrirnos las puertas para trabajar en conjunto y hacia adelante, reafirmar que cuentan con un colaborador que estará siempre presente para acompañarlos por muchos años más en esta tarea de fortalecer las oportunidades a través de la educación de nuestras generaciones futuras, tarea que diariamente los veo hacer y me genera admiración” enfatizó el Senador Rubén Pirola.

Para más información y un contacto directo con el Senador, www.rubenpirola.com