Pirola: “El trabajo conjunto y responsable, siempre logra resultados positivos”

21/05/2017 Comentarios (0) Vistas: 1735 Noticias, Política, Regionales

“Desde el comienzo de nuestra representación territorial logramos cambiar un viejo paradigma elevando la vara de lo que la representación territorial significa, trabajando con todos, sin ningún tipo de miramientos políticos partidarios, sin ningún tipo de mezquindad sectorial, ese es el gran cambio transformador que se debe profundizar, que entre todos debemos consolidar, para seguir obteniendo resultados positivos como lo es esta repavimentación, obra que gracias a la inteligencia del gobernador que supo escuchar a cada uno de los Senadores posibilita que necesidades que mejor que nadie conocemos quienes a diario transitamos estos caminos se puedan resolver, ya que como recordarán son estas obras, las que forman parte de la ley de endeudamiento que trabajamos en conjunto para hacer este sueño realidad” confirmó el Senador Pirola en momentos de la inauguración de las obras de repavimentación de la ruta 10.

Trabajo conjunto y responsable

“Es la manera en la que trabajamos desde que asumí, la que representó un cambio histórico en Las Colonias, pero claro está, este trabajo es propuesta de un Senador pero no se podría llevar adelante sin Presidentes Comunales y sin un equipo de Gobierno que lideraros por Miguel entiendan que esta propuesta de trabajar juntos y de manera responsable es la única que le permitirá a la provincia y a cada una de sus comunidades salir adelante, por suerte encontramos en la gran mayoría de los protagonistas de la actividad pública muchas ganas de emprender este camino y hoy los logros se pueden vivir, se pueden palpar, no es un discurso, no es un anhelo, es una obra concreta, gracias al trabajo conjunto y responsable que dio a luz la ley de endeudamiento hoy obras como esta son una realidad tangible” expresó con satisfacción el senador Rubén Pirola.

La Obra:

Los trabajos se llevan adelante sobre 22 kilómetros del corredor vial ubicado en el departamento Las Colonias, tramo Sarmiento Felicia y 10 Km de Felicia a Nuevo Torino Las tareas incluyeron reciclado, bacheo y carpeta asfáltica. Además de la señalización vertical y horizontal.

La obra corresponde al Plan de Repavimentación de rutas provinciales que cuenta con una inversión total de 1.600 millones de pesos y es financiada con fondos de la ley de endeudamiento, (ley surgida del trabajo conjunto entre el ejecutivo y Senadores en la que cada uno aportó los reclamos de sus comunidades para que sean satisfechos) Dichos trabajos tuvieron como finalidad mejorar la transitabilidad en este importante corredor vial para el desarrollo de una zona productiva y de vital importancia para las comunidades aledañas.

Los trabajos benefician a más de 5 mil habitantes, como así también el acceso a los transportes de la producción, de salud, de educación y de todo el entramado social de estas comunidades ubicadas sobre la ruta. Asimismo, como parte de estas acciones y dando continuidad a esta obra, re repavimentaron 10 kilómetros de la Ruta Provincial Nº 10, en el tramo que une Felicia con la localidad de Nuevo Torino, con un presupuesto oficial de $77.021.004.

En este caso, se ejecutó reciclado de la carpeta existente, una carpeta asfáltica de 6 centímetros de espesor y 6,30 metros de ancho, y también la construcción de banquinas, sumideros y desagües para paliar los problemas que existen con lluvias copiosas. También se ejecutó una pantalla de hormigón entre sumidero y defensa, y la correspondiente señalización vertical y horizontal.

“Una manera no sólo de favorecer el tránsito de la producción, sino también el de la salud aportando a la seguridad vial de los santafesinos que por aquí de manera habitual transitan” cerró Pirola.

Previous

Next 1676 - Pirola Lifschitz inauguracion ruta 10

1675 - Pirola Lifschitz inauguracion ruta 10

1677 - Pirola Lifschitz inauguracion ruta 10

Etiquetas: INAUGURACION, LIFSCHITZ, PIROLA, RUTA10