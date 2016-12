Pirola: “Conformamos la clara expresión de los santafesinos con ganas de hacer”

30/12/2016 Comentarios (0) Vistas: 1875 Noticias, Regionales

El Senador por Las Colonias habló luego de su visita a las localidades de Cavour, Nuevo Torino y Felicia.

“Marcelo, Fernanda, Juan Carlos, cada uno de los presidentes comunales, como cada uno de los integrantes de la instituciones intermedias con los que hoy interactúe y me permitieron aportar a su trabajo, conformamos la expresión de los santafesinos que nunca dudamos que el cambio que comenzamos hace ya un tiempo en nuestro Departamento era necesario, como lo es hoy afianzar esta manera de representación que basada en la confianza del uno en el otro, logra todos los días construir una mejor relación, que nos permite avanzar, como nunca antes Las Colonias pudo hacerlo y si bien vienen tiempos que no parecen fáciles en lo económico el trabajar codo a codo y haciendo fuerza todos para el mismo lado hará que estas turbulencias que hoy debemos pasar sean algo más llevaderas, sobre todo para las instituciones que no pueden detener su andar ” expresó Pirola.

El representante territorial de los vecinos de Las Colonias llegó una vez más a las localidades de Cavour, Nuevo Torino y Felicia para efectivizar aportes económicos a instituciones que oportunamente así lo requirieron.

Trabajo en conjunto:

En cada localidad previo a la entrega de los aportes correspondientes el legislador provincial mantuvo reuniones con cada uno de los presidentes comunales, así en Cavour se reunió con Marcelo Cerutti, en Nuevo Torino con Juan Carlos Imsteyf y en Felicia hizo lo propio con Fernanda Bo Mora, cada uno de los encuentros, con sus particularidades, sirvió para coordinar gestiones conjuntas y conocer de primera mano las necesidades de las localidades.

Aportes que mejoran el hacer de muchos:

En esta oportunidad las instituciones que recibieron aportes fueron, la Parroquia Santo Domingo de Guzmán que los destinará a las obras que están realizando en el edificio parroquial y la Escuela Primaria N° 330 que dispondrán de la ayuda para proseguir con las refacciones del establecimiento educativo, ambas de Cavour.

La Escuela Primaria N° 336 de Nuevo Torino que utilizará los fondo para la puesta en valor edilicia, el Geriátrico Marita de Felicia que destinará la ayuda a obras que se vienen desarrollando para un mejor bienestar de los residentes; La Biblioteca Popular y el Club Atlético, también de Felicia que utilizarán los recursos para obras en el primero de los casos y para la Fiesta Provincial de la Empanada que se desarrollará el día 21 de Enero en el segundo.

Para más información y un contacto directo con el Senador, www.rubenpirola.com

Previous

Next 5829 - Pirola entrega aportes region

5830 - Pirola entrega aportes region

5831 - Pirola entrega aportes region

Etiquetas: APORTES, CAVOUR, FELICIA, PIROLA