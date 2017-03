Paritaria municipal: nuevo cuarto intermedio hasta el jueves

27/03/2017 Comentarios (0) Vistas: 1346 Gremiales, Noticias, Provinciales

Una vez más la paritaria de los trabajadores municipales pasó a un cuarto intermedio hasta el próximo jueves debido a los pormenores de la oferta, que fue mejorada por municipios y comunas. “Estamos mucho más cerca que cuando dispusimos la medida de fuerza, si no, estaríamos planteando otro tema”, aseguró Claudio Leoni, representante de FESTRAM.

“Ahora estamos aceptando un cuarto intermedio para que nosotros podamos discutir algunas alternativas de los temas que hemos tratado”, aclaró el representante sindical.

En tal sentido, explicó que “la propuesta está en torno a lo que planteó el gobierno provincial, pero no nos ponemos de acuerdo en cuestiones que son propias y cómo funciona la recomposición adentro de esa oferta”.

Respecto de los dichos de algunos intendentes y presidentes comunales sobre las “distintas realidades” y la falta de fondos para afrontar los aumentos, Leoni opinó “no es así porque tantos años de paritaria han demostrado que se pudo pagar la política salarial en todos lados”.

En tal sentido, analizó que “la masa salarial es inferior a la masa de coparticipación y la masa de coparticipación se distribuye en forma proporcional, en todos los municipios y comunas”; por lo tanto “es una chicana de la patronal”. “Cuando alguien no tiene recursos, muestra los papeles que no tiene plata y eso nosotros no lo tenemos”, concluyó.

Fuente: Notife

Foto archivo.-

Etiquetas: festram, MUNICIPALES, OFERTA SALARIAL, PARITARIA