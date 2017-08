Otro domingo a puro fútbol LEF en la región

En Esperanza se destacan los cruces San Lorenzo – Sportivo del Norte y Asociación Deportiva Juventud – Atlético Franck. Aquí toda la programación del domingo en la región.

ZONA NORTE

Jueves: DF Sarmiento 1 (Aldo Jamud) – Independiente de Colonia San José 0

Viernes: San Martín Progreso 2 – Unión Esperanza 3

Bartolomé Mitre 1 – Defensores del Oeste 1

Completan el domingo: Atl Pilar vs Sarmiento de Humboldt

JU Humboldt vs Libertad Nelson

Indep San Agustín vs US Domingo

Posiciones: Sarmiento de Humboldt 35, Unión Esperanza 29, Atlético Pilar y Defensores del Oeste 27, San Martín Progreso 25, D.F.Sarmiento, Juventud Unida H y Bartolomé Mitre 24, Independiente CSJ 23, Libertad Nelson 9, Unión Santo Domingo e Independiente SA 8.

ZONA SUR

Viernes: Santa Clara 1 – Argentino López 2

Completan el domingo: Arg Franck vs Belgrano

Dep. Gessler vs Central SC

San Lorenzo vs Sportivo

AD Juventud vs Atl Franck

U Progresista vs Libertad SJN

Posiciones: Central San Carlos 35, Belgrano SP 30, San Lorenzo 27, Juventud Esperanza 26, Unión Progresista 25, Libertad SJN 23, Sportivo del Norte 22, Argentino Franck, Atlético Franck y Argentino López 21, Deportivo Gessler 11 y Santa Clara 8.-