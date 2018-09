Oscar “Cachi” Martínez: “Estoy preocupado por el futuro de la Argentina”

En el marco de la presentación de su libro sobre el Brigadier Estanislao López, Martínez se refirió a su futuro político y consultado por EDXD respecto del justicialismo, afirmó: “Estoy preocupado por el futuro de la Argentina y Santa Fe está dentro de esta realidad, y como hombre de pensamiento nacional y popular también me preocupa imaginar que Argentina en algún momento va a salir de la grieta, y tenemos que trabajar para eso”.

Admitió de todos modos que “no es sencillo porque pareciera que los extremos se necesitan y se justifican a sí mismos, les sirve mucho la confrontación a veces ciega, porque es difícil imaginar que en una reflexión profunda se pueden sostener” y remarcó que “venimos desde hace tiempo bregando por que se abandone el enojo y se privilegie la reflexión”.

“Dice Facundo Manes –con quien no compartimos la visión política- que el cerebro humano si está enojado no puede reflexionar, no se pueden hacer las dos cosas. Ojalá la Argentina utilice la cabeza, la inteligencia y el talento de los argentinos para reflexionar sobre el futuro con inteligencia y no con enojo”, reflexionó.

“Y ahí vamos a estar tratando de construir ese camino, la ancha avenida del medio, un camino de concordia, porque vienen momentos difíciles y va a necesitar de la unidad de los argentinos, de los santafesinos y eventualmente también del justicialismo para construirla”, concluyó.