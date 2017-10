Oficial: Los equipos de Esperanza por distintos frentes

Esta noche se completará la fecha 16 que se inició anoche en Santa Fe. Almagro “A” recibe a Colón buscando un triunfo para seguir sumando en la tabla de arriba mientras que Alma Juniors en el “Malvinas Argentinas” intentará sumar un triunfo para levantarse de la derrota en el clásico y escaparle al descenso. Almagro “B” visitará a Rivadavia Juniors “B”.

Comienza la etapa de definiciones en el Torneo Oficial “Dr. Raúl Candioti”. Esta noche se juega la decimosexta fecha que se inició anoche en el “Ángel P. Malvincino” y los equipos de Esperanza juegan partidos claves por distintos objetivos.

Por la Zona A1 Almagro “A” recibe a Colón de Santa Fe para dirimir el tercer lugar en la tabla y Alma Juniors visita a República del Oeste en Santa Fe en un duelo por la permanencia.

En la Zona A2 Almagro “B” visita en la capital de la provincia a Rivadavia “B” para consolidarse en los puestos de ascenso.

El partido de República del Oeste frente a Alma Juniors se podrá ver en vivo por streaming en el siguiente link: https://www.youtube.com/watch?v=BS582nyXeE0 (Basquetboleando Santa Fe)

La fecha 16 tiene los siguientes encuentros:

ZONA A1 – 16ª FECHA

LUNES 23 DE OCTUBRE

Unión SF 94 – Rivadavia A 88 (43-45)

MARTES 24 DE OCTUBRE

21.30 República del Oeste vs Alma Juniors

21.30 GyE A vs. Macabi

21.30 Colón (SJ) vs. Regatas Santa Fe

22.00 Almagro “A” vs. Colón (SF)

ZONA A2

MARTES 24 DE OCTUBRE

21.30 El Quillá vs. GyE B

21.30 Sanjustino vs. Banco Provincial

21.30 Santa Rosa vs. Kimberley

21.30 Rivadavia B vs Almagro “B”

22.00 CUST vs. Regatas Coronda

Fuente: Joaquín Rolón.