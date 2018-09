Oficial: Esta noche se presentan los equipos de Esperanza

Se juega la décimo tercera fecha del Oficial “Raúl Candiotti” organizado por la Asociación Santafesina de Basquetbol.

Por la Zona A1 el conjunto A de Almagro viaja a Santa Fe para visitar a República del Oeste en el “Malvinas Argentinas”. Por la Zona A2 en el “Nido de las Águilas” el equipo B de Almagro recibe a Regatas de Coronda y en el “Enzo Scocco” Alma Juniors a Sanjustino.

La fecha

ZONA A1

JUEVES 20 DE SETIEMBRE

21.30: Rivadavia A vs. GyE

21.30: Banco vs. Colón (SJ)

21.30: Unión (SF) A vs. Regatas (SF)

21.30: República vs. Almagro A

22.00: CUST vs. Colón (SF)

ZONA A2

JUEVES 20 DE SETIEMBRE

21.30: Almagro B vs. Regatas Coronda

21.30: Alma vs. Sanjustino

21.30: El Quillá vs. Santa Rosa

21.30: Macabi vs. Unión (SF) B