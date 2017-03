Núñez: “Se espera la llegada de más personal y vehículos para la Unidad Regional”

17/03/2017 Comentarios (0) Vistas: 2102 Locales, Noticias, Policiales

La jefa de la Unidad Regional XI Las Colonias, Stella Núñez, manifestó la apertura de su despacho hacia la comunidad y aseguró que “se continúa trabajando para que la comunidad vuelva a tener confianza” en la fuerza de seguridad. Anunció que “está encaminando el pedido de personal” y se aguarda la llegada de más vehículos policiales.

En diálogo con la CSC Radio, Núñez reveló que “había tenido una reunión con la señora Bonfanti previo a la manifestación” y el día de la marcha “se les recibió el petitorio que ya elevé a la superioridad para que tengan conocimiento y se pueda trabajar juntos al jefe provincial”.

De todos modos, informó que “ya está encaminado el pedido de personal, que no sería mucho” y señaló que “se buscaría la posibilidad de trasladar agentes de otras Unidades Regionales que tengan ganas de trabajar en nuestra Unidad Regional o que viven cerca del Departamento”.

Tras la detención de varios oficiales de policía de Esperanza implicados en una banda delictiva, Núñez afirmó que “se continúa trabajando para que la comunidad vuelva a tener confianza” en la fuerza de seguridad. “Trabajando será la única manera de que la población pueda ver que el policía sigue orgulloso de llevar el uniforme”, analizó.

“En todo momento pedí disculpas al respecto, pero siguen abiertas las puertas de mi despacho para reunirme con todos los que necesiten, ya sea instituciones o cualquier persona de la comunidad. No tengo ningún problema en que me pregunten y que juntos busquemos el rumbo que necesitamos”, sentenció.

Desestimó la existencia de conflictos de relación entre la Unidad Regional y la Policía de Investigaciones (PDI) y sostuvo que “se está intentando que sea un trabajo mancomunado e integrado porque si no se hace así no tendría sentido el trabajo”. “Si nosotros trabajamos en prevención y no trabajamos en forma mancomunada con la PDI nunca le vamos a dar un resultado a la población”, sostuvo.

Por último, informó que “se está a la espera de la llegada de nuevos vehículos y el ministro prometió que ni bien estén en Santa Fe, Esperanza será la primera ciudad donde se entregarán” aunque aclaró que “se refuncionalizará la utilidad del vehículo y en las zonas rurales se van a cambiar por los autos Corsa que trabajaran en la ciudad”.

