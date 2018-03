Nuevo curso de mozos y camareras en Esperanza

La Dirección de Turismo de Esperanza junto a la Filial Santa Fe de la Federación Empresaria Hotelero Gastronómica y Afines ( FEHGRA) organizan un nuevo curso para mozos y camareras.

La capacitación se realizará el 17 y 18 de abril en el Salón Blanco Municipal y estará a cargo de Gustavo Carneiro, con una carga horaria de 8 horas. Esta destinada a personas mayores de 18 años, que sean mozos de bares,restaurantes, y hoteles de la ciudad de Esperanza.

La instrucción es de carácter gratuito y la participación en la misma será reconocida con la entrega de certificados.

Los cupos son limitados. Inscripciones e información: Secretaría de la Producción, Dirección de Turismo, Tel. 03496 425709 / 15504516 – [email protected]

Sobre el curso

Quienes realicen la capacitación obtendrán conocimientos sobre: Atención al cliente. Calidad en el servicio. Como no perder clientes. Tratamiento de quejas y reclamos. Perfil del camarero. Normas de urbanidad. Conductas y comportamiento. El trabajo bien realizado como eje para el desarrollo de la calidad. La Mise en place: Material y equipo: tipos, características, calidades y función. Montaje del salón. Mesas para desayuno y almuerzo / cenas y galas. Políticas de cocina y servicio. El Angulo visual optimo. El Servicio: la comanda, Servicio de alimentos y bebidas, Habilidades básicas: descorchar, trinchar, aliñar ensaladas, etc. Servicios especiales: los banquetes, room-service. Servicio de restaurante y bar: La mise en place, montaje del salón y las estaciones. Servicio de vinos, vinificación y temperaturas, vocabulario del vino. El servicio de los alimentos: procedimientos y políticas de cocina. Servicio de banquetes: sociales y corporativos. Sistemas de servicio; barrido del salón – barrido por plaza. Montaje y servicio de buffet. Desbarazado y cierre del servicio. Documentación: BEO, check-list de montaje, hoja de funciones y timing. La venta. La carta: clasificación y características de las ofertas La necesidad de conocer en profundidad la oferta, La carta del back; Sugerencias, maridaje y faltantes, Las bebidas: sugestión y venta. Los alimentos: como describir y sugerir platos. Up sell (mejorar las ventas).