Noche de Teatro en La Juana Sala Cultural

Se presentarán Florencia Minen y José Ignacio Serralunga con la obra “Odiar lo que se ama”. Será este domingo desde las 21 en la Sala Cultural Independiente La Juana de Sarmiento 1261 de Esperanza.

ESTE DOMINGO FUNCIÓN DE TEATRO “ODIAR LO QUE SE AMA”

Traes DOS amigos y NO te cobramos TU ENTRADA! 🙂

Ella – Florencia Minen- una jovencita adolescente, él – José Ignacio Serralunga- un sacerdote cincuentón. Lo más importante en esta anécdota pasa tanto por lo que se muestra como por lo que se intuye. El foco se dirige a la intriga, a la curiosidad por saber qué está sucediendo y qué sucederá a continuación. Los dos personajes son llevados a un vaivén emocional sobre el que no tienen dominio, y así la alegría, la nostalgia, la esperanza, la frustración, el enojo y la risa llegarán fácilmente, provocados por esa trama que los complica. Es una historia que involucra afectos, y que propone al espectador una atención permanente, para discernir aquello que es de aquello que parece ser. Porque, como en la vida, parafraseando a uno de los personajes de la obra, “hay tantas cosas que no sabemos”.

