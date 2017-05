NECE modifica su recorrido para salir de la ciudad

30/05/2017 Comentarios (0) Vistas: 2173 Locales, Noticias

La Nueva Empresa Ciudad de Esperanza (NECE) anunció a EDXD que desde el próximo jueves 1 de junio modificará el recorrido de los servicios que presta en la ciudad, debido a la disposición del municipio de establecer ciclovías en la intersección de calles Avellaneda y Moreno, Janssen y Amado Aufranc, así como en toda la traza de Amado Aufranc (Ruta 70).

En diálogo con EDXD, desde la empresa explicaron que “con la ciclovía los colectivos y camiones no pueden maniobrar” y aclararon: “No es que no estamos de acuerdo con la ciclovía pero lamentablemente tenemos que esquivarla porque no nos da el radio de giro”.

De este modo, se puntualizó que “los recorridos serán desde la Terminal de Ómnibus hacia calle San Martín, luego calle 9 de Julio, Alberdi hasta Amado Aufranc”.

El ascenso y descenso de pasajeros se realizará en las garitas de Alberdi esquina Lehmann, Alberdi esquina Chacabuco y Alberdi y Ruta 70. Las paradas por ruta 70 serán las normales”, se indicó.

Desde la empresa aclararon que la determinación “obedece a la necesidad de evitar accidentes o colisiones en ámbitos del radio urbano donde los vehículos de mayor porte tendrán muy poco margen de maniobrabilidad”.

También se pidió “precaución a la hora de transitar” especialmente en la zona de la Escuela San Martín donde el horario de ingreso de los alumnos a las 7 de la mañana coincide con la salida de los ómnibus.

Mencionaron que “alumnos y padres especialmente del Colegio de San José que son oriundos de Recreo plantearon sus inquietudes porque las paradas les quedan más lejos ahora”.

Finalmente, lamentaron desde la empresa que “no se nos ha consultado en lo más mínimo sobre la instalación de la ciclovía y la forma de circular con los micros por ahí, así que seguramente habrá muchas quejas, pero habrá que ver si se puede llegar a un acuerdo”.

Etiquetas: CAMBIO DE RECORRIDO, CICLOVIA, COLECTIVOS, NECE, PARADAS