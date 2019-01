Nagel: “Los bomberos de la provincia pusimos un grano de arena con el que podemos ayudar mucho”

En diálogo con la CSC Radio, Nagel admitió que “verdaderamente nos sorprendimos de la cantidad de mercadería que recolectamos no solamente en la ciudad de Esperanza sino en la Regional 3 donde todos los cuarteles estuvieron haciendo campaña para el norte”. “Tal es así que tuvimos que contratar dos transportes para llevar todo porque en uno solo no cabía y el depósito principal fue en la localidad de Humboldt porque como nosotros estamos remodelando el cuartel no teníamos lugar”, mencionó.

En ese marco, contó que “el viernes muy temprano se comenzó a cargar los camiones para viajar a Reconquista donde se depositó toda la mercadería en el Club de Leones de esa localidad y ellos son los encargados de repartirla a los más necesitados”.

El jefe del cuartel esperancino puntualizó que “la gente donó pañales, productos de limpieza y otros elementos necesarios en estos momentos, porque la situación es muy grave y delicada, hay mucha agua especialmente en Tostado y Villa Minetti donde la gente está muy preocupada”.

Sobre la situación, analizó que “no es nada grato que entre agua a tu casa, o tener todo el campo lleno de agua, no saber qué hacer con los animales y no tener un lugar donde pararlos; pero lamentablemente pasa en el norte santafesino y por eso con Protección Civil y todas las regionales del bomberos de la provincia estuvimos poniendo un grano de arena con el que podemos ayudar mucho”.

En cuanto al panorama futuro, estimó que “lamentablemente las lluvias van a seguir, los pronósticos no son muy alentadores, pero el agua está bajando mucho así que creemos que si esto sigue así y no llueve en gran cantidad a corto plazo las cosas se van a ir normalizando, pero también hay que tener en cuenta que después de todo esto está lo que viene; no hay pasto, no hay nada, se perdió todo, las cosechas no se pudieron levantar y al productor y a la gente les va a costar mucho levantarse”.

En cuanto a la situación en Esperanza, dijo que “no hay evacuados ni afectados” pero recordó que la semana pasada “hubo una lluvia extraordinaria, fuera de serie porque llover 198 milímetros en un día nunca se da; se entiende que la ciudad quede colmada de agua y hay que darle algunas horas para que drene y así lo hizo”.

“Siempre Esperanza tuvo problemas de drenaje pero en los últimos años gracias a las obras que se hicieron se drena bien, pero hay que darle tiempo al agua para que baje”, acotó. Ante esto, desde Bomberos “estuvimos pendientes y a disposición de defensa civil pero gracias a dios no tuvimos que salir”.