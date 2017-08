Nacional de Hockey: Santa Fe apunta alto

Desde el jueves en Salta los seleccionados de la ASH mayores inician su camino en busca del ascenso. Julieta Grenón, Joaquín Bernia, Agustín Lago, Gonzalo Pardini y Franco Porta son los jugadores que representarán a Esperanza.



Desde el jueves, se realizará en Salta los Campeonatos Argentinos Damas y Caballeros en sus dos divisionales: Campeonato y Ascenso. Santa Fe jugará en la segunda categoría e irá con la firme intención de dejar su sello para escalar a lo más alto del hockey nacional. Las sedes serán: Popeye (cancha Agua y Arena), Jockey, Tigres y Gimnasia y Tiro. Los finalistas se quedarán con las dos plazas para jugar el año que viene en la elite del hockey argentino.

Ambos seleccionados afrontaron una dura e intensa preparación. La puesta a punto incluyó amistosos ante Entre Ríos y Litoral para ambas ramas. En las chicas, Edgardo Fernández buscó hacer una buena mezcla con experiencia y juventud. En ellas, depositó su confianza, un plantel que se caracteriza por tener muy buenas individualidades con gran riqueza técnica y que tendrá que unirse como equipo. Vuelven Geor Bernia, Virginia Borlle y las referentes de La Salle: Ceci Pastor, Lu Pimpinella, Corina Diez y Sol Pîmpinella. Además, contará con tres gigantes jugadoras que vienen a aportar su jerarquía procedentes del River campeón del Metropolitano porteño y tricampeón de la Liga Nacional A: Pili De Biase, Sol Villar y Gracia Villar. Son 13 equipos divididos en tres zonas de esa cantidad de seleccionados más una de cuatro. Santa Fe es uno de los firmes candidatos e integra la Zona C junto a Federación del Oeste (jueves 10hs en Jockey) y Asociación del Valle de Chubut (viernes 12hs en Gimnasia y Tiro). Los cuartos de final se desarrollarán el mismo viernes por la tarde. En esa instancia, el rival del representativo de la ASH saldrá de la Zona A donde están Bahiense, Santiago del Estero y Chaco. En el conjunto de Bahía Blanca (otro aspirante al título) se anuncia la presencia de tres con pasado y presente en el seleccionado argentino: Bárbara Dichiara (Monte Hermoso), Bianca Donati (River) y Giselle Juárez (San Fernando). Además, Litoral que también es otro aspirante irá con Dolores García (Jockey) y Rocío Caldíz (Provincial), dos ex ASH. Entre Ríos buscará dar el salto de calidad bajo la dirección técnica de Nicolás Sequeira (actual DT de CRAI en damas y de Rowing en caballeros). Con varias jóvenes, entre ellas Ornela Gasparini (Jockey de Córdoba) y Justina Aspillaga (San Fernando – Bs As), sumado a la experiencia de Paola Velazquez en el arco.

Por el lado de los caballeros, el elegido para tomar las riendas fue Ariel Pérez Carli. Él siempre se caracterizó por llevar a sus equipos al máximo de su potencial. Así pasó en los diferentes seleccionados que estuvo (en su anterior etapa en Santa Fe como así también en Entre Ríos) y en los clubes donde dirigió: Banco, CRAR y CAE, donde actualmente es el entrenador de ambas ramas. Viene de llegar al tercer puesto con los chicos de Entre Ríos en el Campeonato Argentino de San Rafael del año pasado.

Su premisa será que sus dirigidos sean agresivos y contundentes en ataque y aguerridos con orden en defensa. El combinado de la ASH repite parte de la estructura del equipo del 2016 que llegó al sexto puesto. Regresan Martín Córdoba y Franco Porta, a los que se le suman Maxi Ortiz, Emanuel Garay y Gastón Torres. Serán 11 equipos en una zona de cinco y otra de seis. Se jugará por puntos en cada grupo, jugando el domingo los ganadores de ambos por el título. En el grupo “A”, el elenco santafesino debutará el jueves ante Chaco (13hs en Gimnasia y Tiro). La sucesión de partidos seguirá ante Tandil (viernes 12hs en Jockey), Federación del Oeste (viernes 17.30 en Jockey) y Salta (sábado 9.30hs en Jockey).

Ambas delegaciones estarán acompañadas por Patricio López, Leandro Reynoso e Ignacio Achkar, presidente, tesorero y secretario, respectivamente de la Asociación Santafesina.

Plantel Santa Fe – Damas

Yoana Aguilera (El Quillá), Stefanía Antoniazzi (El Quillá), Celina Basilio (Banco), Georgina Bernia (Banco), Virginia Borlle (Santa Fe RC), Rocío Carlen (La Salle), Candela Carosso (El Quillá), Pilar De Biase (River), Corina Diez (La Salle), Julieta Grenón (El Quillá), Camila Leiva (arquera, CRAI), Ximena Mendoza (El Quillá), Cecilia Pastor (arquera, La Salle), Luciana Pimpinella (La Salle), Sol Pimpinella (La Salle), Pamela Quintana (La Salle), Celina Traverso (Santa Fe RC), Florencia Villar (CRAI), Gracia Villar (River) y Sol Villar (River). Entrenador: Edgardo Fernández. Asistente: José Benitez. Preparador Físico: Facundo Segovia. Jefa de Equipo: Albertina Pucheta. Cámara: Mauricio Mathey.

Plantel Santa Fe – Caballeros

Joaquín Bernia (Alma Jrs), Lorenzo Bertone (El Quillá), Facundo Borge (El Quillá), Patricio Borrmann (El Quillá), Martín Brasco (El Quillá), Martín Córdoba (La Salle), Santiago De Ponti (El Quillá), Emanuel Garay (El Quillá), Agustín Lago (Alma Jrs), Milton Marelli (arquero, El Quillá), Eduardo Neme (El Quillá), Maximiliano Ortiz (La Salle), Mariano Otero (La Salle), Gonzalo Pardini (arquero, Alma Jrs), Javier Pérez Carli (El Quillá), Franco Porta (Alma Jrs), Federico Tiraboschi (El Quillá), Gastón Torres (La Salle), Gonzalo Trinchieri (El Quilla) y Lucas Walemberg (El Quillá). Entrenador: Ariel Pérez Carli. Asistente: Tomás Cattaneo. Preparador Físico: Daniel Raviolo. Analista de Videos: Mauricio Mathey.

FIXTURE COMPLETO

Fuente: Prensa ASH – CAH