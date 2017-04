Municipios, comunas y provincia analizan el futuro del Corredor Vial 9

28/04/2017 Comentarios (0) Vistas: 1878 Noticias, Política, Regionales

“De esta forma es difícil continuar, no es sustentable en el tiempo” sostuvo el titular del Corredor Vial 9 y Secretario de Obras Públicas de Rafaela tras reunirse con el Ministro Garibay y el Administrador de Vialidad. Actualmente los números no cierran y los municipios y comunas integrantes casi no tienen beneficios: el 65% de lo recaudado se destina a sueldos y cargas sociales.

“El planteo es que, en caso de esto tener continuidad, deberá cambiar el formato con el cual se trabaja y se administra. El 9 de agosto termina la ley que autoriza al Gobierno de Santa Fe a concesionar rutas provinciales, y por tanto el contrato con los Consorcios Viales, pero de esta forma es difícil darle continuidad porque es un sistema no sustentable en el tiempo”.



La frase es muy dura, y pertenece al secretario de Obras Públicas del Gobierno municipal y a su vez titular del Corredor Vial 9, ingeniero Luis Ambort, que de esta forma expresó lo que expuso en la reunión sostenida ayer con otros integrantes de los Consorcios Viales, el ministro de Infraestructura y Transporte de la Provincia, ingeniero José Garibay, y el administrador de Vialidad, ingeniero Pablo Seghezzo.



Conforme pudo averiguar Diario CASTELLANOS, en el encuentro los reclamantes brindaron sus argumentos y el responsable de la cartera tomó nota de los mismos para avanzar en la búsqueda de soluciones concretas. En cambio, fue Seghezzo quien tomó una postura un poco más beligerante y confrontó verbalmente con algunos de los presentes, reclamándoles mayor compromiso con la situación y no tanto entusiasmo en querer cortar de cuajo el vínculo.



En ese sentido, la Provincia evaluaría algunos cambios en determinados puntos contractuales para intentar que recién la última opción sea no continuar con la concesión. “Es algo que le sirve porque en realidad estamos administrando una ruta que es propiedad de ellos, que son 170 kilómetros, pero acá a los que no les sirve esta forma de administración son los Municipios, las Comunas y los propios usuarios”, dijo al respecto Ambort en conversación con este medio.



“El 65% de los ingresos por el cobro de peaje que tenemos debemos volcarlo a los sueldos y leyes sociales”, precisó al funcionario. Y lo demás se destina a los gastos operativos para tener en funcionamiento el Corredor: “atención al usuario: contratamos un servicio de mecánica ligera, bomberos, policías, seguridad, traslado de caudales, alquileres de inmuebles. Con lo cual no se podría estar invirtiendo absolutamente nada de parte del Corredor sobre la ruta para hacer obras simplemente de mantenimiento -bacheo, sellado de fisuras, entre otras-“, amplió.

Sobre los cambios

“Primero hay una diferencia tributaria que tenemos nosotros en diferencia a los otros dos consorcios que tienen concesiones viales en la Provincia. Nosotros pagamos IVA y Ganancias, con lo cual tenemos aproximadamente 25% de diferencia de aportes respecto a los que no pagan”, comentó el titular del Consorcio Vial 9. Esto se debe a una resolución que tienen los otros dos corredores, que data del año 1993 donde AFIP indica que ellos no debían tributar. “En nuestro caso somos una actividad gravada por IVA, como lo es la EPE o cualquier otra empresa del Estado”, añadió. Este es el primer punto a solucionar.



Otro aspecto a mejorar sería poder tener una tarifa de peaje que sea actualizable en función de algunas variables -que pueden ser el componente más importante que tiene el Corredor, como el combustible, o los sueldos- y no en función de alguna decisión política del momento, que termina siendo aplicada recién seis meses después.



“Finalmente también algunos compromisos de inversión sobre la ruta que son fundamentales”, indicó el Ingeniero, quien por otro lado se preguntó “¿Por qué no pensar que la Provincia se puede hacer cargo después de finalizada la Ley? Son alternativas, puede ser una de las posibilidades”, para luego insistir en que “hoy los Municipios y Comunas asumen una responsabilidad delegada por Vialidad provincial del mantenimiento de las rutas y no vemos ningún beneficio en esto”.



Dentro de 15 días existirá una nueva reunión, de la cual también participarán el Ministro y el Administrador de Vialidad, “donde ellos nos van a hacer una propuesta, para ver cómo seguimos”, dijo Ambort.

