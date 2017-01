Monitorean el río Salado y hay alerta técnico en San Justo, Recreo y Emilia

05/01/2017 Comentarios (0) Vistas: 1546 Noticias, Provinciales

Debido a las copiosas lluvias de los últimos días, desde la provincia se realizan los trabajos de asistencia correspondiente a las localidades afectadas y también se monitorea de manera más minuciosa la situación de los ríos, principalmente el Salado. Así lo aseguró el coordinador de Prevención de la Secretaría de Recursos Hídricos de la provincia, Gustavo Ferreira.”Se declaró el alerta técnico en las localidades de San Justo, Recreo y Emilia”, anunció.

El funcionario remarcó además que “el monitoreo es solo preventivo y por la altura que tienen las napas y no hay por qué preocuparse porque la situación no reviste gravedad, sólo es para tener monitoreada la situación particular por las intensas lluvias de los últimos días”. Además dijo que “se declaró el alerta técnico en las localidades de San Justo, Recreo y Emilia”.

Según el funcionario, “el agua implica en el suelo y va a un almacenamiento que es como un gran embalse, que se llama almacenamiento freático. Este último se está saturando de a poco y ya tendríamos signos de alerta técnico; entonces, estas lluvias han sido impactadas en gran parte por el almacenamiento freático el cual nos está quitando una reserva para las próximas”.

En cuanto al monitoreo reiteró que “las alturas del Salado se siguen todos los días -haya lluvias o no- a través de un protocolo técnico preventivo” y “hasta el momento, no hay ninguna alarma para la población”.

Sin embargo, explicó que “para las futuras tormentas que podrán venir –porque estamos recién al inicio del periodo de lluvia– no vamos a contar con esta revancha que hoy tenemos, así que es para estar atentos”.

Las áreas más complicadas

El caudal de agua de la zona oeste puso en “alerta técnico” a las ciudades de San Justo y Recreo, y la localidad de Emilia.

“No es para llevar alarma a la población”, aclaró el funcionario en declaraciones realizadas a LT10 y señaló: “Las precipitaciones se están calmando, los aportes de los arroyos todavía no son significativos y seguiremos atentos a la situación pero por el momento no hay que preocuparse”.

En tanto, destacó que el Arroyo Cululú es el que está sufriendo el mayor impacto de las precipitaciones caídas en las localidades de Ramona, Rafaela y Pilar pero aún se encuentra con “valores normales”.

Por otro lado, Ferreira sí precisó que se está saturando el almacenamiento freático: “Estamos observando que tendríamos signos de alerta técnico en Santa Fe, Curupaití, Las Palmeras, Rafaela, Soledad y Vila. Estas lluvias han colmado el almacenamiento freático y nos estaría quitando espacio para las próximas”. Esto afectaría “el escurrimiento y poder de absorción en la zona oeste”.

Foto Juan Mastropaolo – Bajada de lanchas Balneario Municipal

