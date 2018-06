Miércoles con fútbol LEF: Defensores local en Franck y juegan los pibes

Defensores recibirá a Libertad este miércoles feriado desde las 16:45 en tercera y 18:30 en primera jugando como local en Atlético Franck. Además se disputará desde las 14 la fecha 9 de formativas.

El partido pendiente correspondiente a la Fecha 11 de Primera División, entre Defensores vs Libertad SJN, se jugará en cancha de Atl. Franck, el día Miércoles 20 a partir de las 16:45 hs.

FECHA DE FORMATIVAS

9va fecha – miércoles 20 de Junio desde las 14:00

Zona Norte: Dep. Elisa vs San Lorenzo Inc. – SM Progreso vs JU Felicia – Atl. Franck Jrs vs Mitre – Juv. Paiva vs US Domingo – AD Juventud vs Boca –libre: DF Sarmiento

Zona Centro: Atl. Sarmiento vs Libertad Jrs – San Lorenzo vs Defensores – Central SC Jrs vs Alumni – Atl. Felicia vs Atl. Franck – Dep. Grutly vs Atl. Pilar – Lib. Nelson vs JU Humboldt.

Zona Sur: Dep. Gessler vs Sportivo – U. Progresista vs Central SC – Unión vs Belgrano – IS Agustín vs Arg. López – Sta Clara vs SyD Argentino – Libre: Libertad SJN