MEL entregó premios del 6to Concurso Literario Regional ‘Rubén Leonardi’

El acto se realizó en la Glorieta de las Letras de Plaza San Martín y sirvió de lanzamiento para la VII edición del concurso que convoca a niños de toda la región.

La entrega de premios se llevó a cabo en la Glorieta de las Letras de Plaza San Martín. El acto contó con la presencia de la señora intendente Municipal Ana María Meiners, la presidenta del Concejo Deliberante, Andrea Martínez, familiares de Rubén Leonardi, galardonados y sus familiares, representantes de las escuelas, integrantes del Movimiento Esperancino por las Letras y público en general.

Las escuelas a las que pertenecen los niños premiados recibieron obsequios de la Diputada Provincial Claudia Giaccone.

Los ganadores de la edición 2016 fueron:

CATEGORÍA PROSA

Primer premio

Nombre: Micael Roque Colombo

Escuela: Nº 331 “Domingo F. Sarmiento” , Zona Rural Colonia Nueva- Humboldt

Segundo premio

Ángela Minetti

Escuela N° 343 “Domingo F. Sarmiento” de la localidad de Sarmiento.

Mención

María Eugenia Villalba

Colegio del Huerto – Esperanza

Mención

Camilo Balari

Escuela: N°-343 “ Domingo Faustino Sarmiento “ Localidad: Sarmiento Santa Fe

CATEGORÍA POESÍA

Primer Premio

Juan Pablo Aró

Colegio Nuestra Señora del Huerto, de Esperanza

Segundo premio

Nombre: Francisco Baudracco

Colegio San José. Esperanza

Tercer premio

Pellini, Milagros Valentina

Escuela: Nº 6401 “Jorge Newbery” – Esperanza

Mención

Nombre: Nicolás Vera

Escuela San Martín – Esperanza

Aquí las bases para el 7mo Concurso:

VII CONCURSO LITERARIO REGIONAL “RUBÉN LEONARDI”

El Movimiento Esperancino por las Letras convoca a los

alumnos de 6° y 7° grado de los establecimientos escolares de los Departamentos Las Colonias y La Capital, a participar del VII Concurso Literario Regional 2017“Rubén Leonardi”.

Para participar los interesados deberán tener en cuenta la

siguiente reglamentación:

1 – Podrán participar todos los alumnos de 6° y 7° grado de las

escuelas primarias de los departamentos Las Colonias y La Capital de la Provincia de Santa Fe

2 – Se admitirán trabajos en los géneros prosa o poesía que

respondan a uno de los siguientes temas, según corresponda:

Género Prosa. Temas: 1) Mi abuelo me contó que jugaba a… 2) Un cofre misterioso. 3) En un bosque había… 4) Se perdió mi mascota

Género Poesía. Temas: 1) El lago en invierno. 2)El jardín encantado. 3) Mi maestra me enseñó… 4) Un ángel a mi lado

3 – Cada participante presentará un solo trabajo cuya extensión

máxima será de una página tamaño oficio. Deberá ser original,

individual y firmado con seudónimo.

4 – Los trabajos serán enviados mediante correo electrónico a la dirección: [email protected] En el cuerpo del texto irán los datos del participante: Nombre – Dirección – Teléfono particular – Correo Electrónico – Edad – grado al que concurre – Escuela – Dirección y teléfono de la Escuela – Localidad En un adjunto en formato Word deberá estar el trabajo, transcripto en fuente Times New Roman o Arial, tipo 12. Interlineado de 1 espacio y medio.

5 – Los trabajos se recibirán hasta el día 12 de agosto de 2017, inclusive

6 – El jurado tendrá en cuenta la correcta redacción y ortografía.

7 – Se instituyen tres premios en orden de mérito. El jurado podrá adjudicar menciones a otros trabajos.

8 – Los participantes que no cumplan estrictamente con las

condiciones establecidas en el presente reglamento quedarán

descalificados.

9 – El Movimiento Esperancino por las Letras editará los trabajos premiados en un número de su publicación “Islas de Sueños”.

10 – La entrega de premios, los que consistirán en libros y

diplomas, se realizará en un acto público a realizarse en día, hora y lugar a designar.

11 – Todo aspecto no contemplado en estas bases será oportunamente resuelto por el jurado y por la comisión directiva del M.E.L.

