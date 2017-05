Meiners recibió a la nueva conducción de los madereros

05/05/2017 Comentarios (0) Vistas: 1234 Locales, Negocios, Noticias

“Acompañamos una economía que genera empleo en la ciudad” expresó la intendenta municipal.

La Intendente de la ciudad junto a miembros de su gabinete, recibió en el despacho municipal a los integrantes de la nueva Comisión Directiva de la “Cámara de Industriales Madereros y Afines de Esperanza” (CIMAE).

“El encuentro sirvió para ahondar en detalles que tienen que ver con el acompañamiento y el impulso que le queremos dar desde el municipio a un sector de la economía local que genera numerosos puestos de trabajo, y en tiempos como los que nos toca transitar cada lugar cuenta, cada espacio de trabajo debe defenderse” contó Ana Meiners al hacer una primera referencia a la reunión.

A su turno el Secretario de la Producción adelantó “La presentación de las nuevas autoridades no hace otra cosa que reafirmar el diálogo fluido que venimos teniendo con la cámara en particular y con todas las instituciones que afectan la vida de los esperancinos en general, en este marco y coincidiendo con las palabras de Ana, confirmar el apoyo a la nueva edición de EXPODEMA, ya que como decía queremos apoyar cada espacio que potencie el trabajo local, sobretodo en un año como el que transitamos en el que vemos con preocupación que la economía no logra despegar”

Potenciando la actitud emprendedora:

De la reunión se desprende un nuevo acuerdo para EXPODEMA, por el cual el Gobierno de la Ciudad de Esperanza potenciará la participación de emprendedores, para que puedan exponer en un evento de convocatoria multitudinaria sus productos, participación ésta que sin el apoyo municipal no podrían realizar. “Estamos muy entusiasmados con el acuerdo porque es una acción más que desde la administración Meiners realizamos para acompañar el desarrollo de los esperancinos, en este caso quienes tienen una actitud emprendedora, convencidos que si les va bien a ellos le irá mejor a la ciudad” concluyó Mauricio Caussi.

“Además y en el mismo sentido concluimos en darle continuidad a los talleres de capacitación laboral, no sólo para quienes tienen trabajo sino para quienes lo están buscando, aquí entonces anunciar que este año se le dará efectiva continuidad a los talleres de capacitación en tapicería y lustrado” cerró el Secretario de la Producción

De la reunión también surgió la confirmación que EXPODEMA se realizará del 29 de septiembre al 1° de Octubre en el Predio Ferial y el lanzamiento se realizará el 23 de mayo en el Salón Blanco Municipal .

“Como bien decían Ana y Mauricio desde el Gobierno de la ciudad acompañaremos esta nueva edición convencidos que el evento jerarquiza la imagen de la ciudad como polo de la industria maderera, trayendo hacia nuestra comunidad la atención de todo el sector desde todo el país” a su turno expresó Alfonso Gómez.

Presentes:

Participaron del encuentro, Ana Meiners, Alfonso Gómez y Mauricio Caussi, quienes fueron cordiales anfitriones del nuevo presidente de la institución Gustavo Mehring y del saliente Carlos Correa quienes junto a Adrián Miserez y Miguel Tocci llegaron a la intendencia para mantener lo que coincidieron en señalar como un encuentro “muy productivo”.

