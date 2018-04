Córdoba: “Me siento feliz en mi nueva etapa como entrenador”

La temporada 2018 de Primera División de Liga Esperancina de Fútbol comenzó de la mejor forma para el primer equipo de Sportivo del Norte que se mantiene cuarto en Zona Norte a solo dos puntos de los punteros con dos partidos ganados y dos empatados.

Sebastián Córdoba volvió a su casa después del retiro como jugador e inició su camino como entrenador al frente del plantel del norte de la ciudad: “Estamos muy contentos por el inicio del torneo. Uno cuando arma una pretemporada lo hace proyectando todo de la mejor manera pero tampoco de entrada esperaba este rendimiento porque comenzamos de cero el armado del equipo con jugadores que llegaron y los chicos del club y rápidamente lo que fuimos trabajando se está viendo en el campo de juego.

Esto es solo un arranque y bienvenido sea este tipo de inicios porque es más fácil seguir trabajando cuando los resultados acompañan pero el torneo es muy largo y para ser protagonista hasta el final es necesario lograr una regularidad. Ahora esperamos el domingo un nuevo juego de local para intentar sumar de a tres y así seguir sumando confianza como equipo”, sostuvo el entrenador.

Con respecto a su nuevo trabajo dentro del fútbol sostuvo: “Cuando dejé de jugar a la pelota sabía que de alguna manera u otra iba a seguir vinculado porque es lo que amo desde chico y encontré en la dirección técnica la mejor manera para seguir de cerca a este maravilloso deporte.

Cuando era jugador terminaba de entrenar y me iba a casa tranquilo pero ahora como técnico uno se lleva las cosas a casa y está todo el tiempo pendiente de los trabajos, cómo están los jugadores, el rival y cada detalle que rodea a un entrenador sin contar la presión extra que uno carga cada domingo con la obligación de sumar puntos y no perder.

A lo largo de mi carrera como jugador he tenido una gran cantidad de entrenadores y muchos de ellos de nivel AFA que me han enseñado muchas cosas. Cuando decidí comenzar esta nueva carrera tuve una gran cantidad de llamados de técnicos que tuve para felicitarme y eso me alegro. Hoy trabajo al frente de un equipo y muchas de las cosas que pongo en práctica son cosas que me llevé de mi etapa de jugador y escuchaba y aprendía de los entrenadores que tenía.

Me siento feliz por esta nueva etapa. Más allá de las presiones y responsabilidades disfruto cada minuto y si bien proyecto muchas cosas a futuro y quiero crecer como entrenador lo mejor que mu pudo haber pasado es comenzar esta nueva carrera y dar mi primer paso en Sportivo del Norte que es donde comencé como jugador y es como estar en mi casa”, expresó Sebastián “Chiqui” Córdoba.