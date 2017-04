Mauro Bonfanti vuelve a pista en el Turismo Zonal corriendo en Rafaela

26/04/2017 Comentarios (0) Vistas: 1306 Deporte Motor, Deportes, Noticias

Alejando de los autódromos el piloto de nuestra ciudad será parte del fin de semana en Rafaela donde el Turismo Zonal Santafesino desarrollará la segunda de la temporada. El Fiat 128 TZ tendrá fecha especial con pilotos invitados y el santafesino Brian Capovilla compartirá su butaca con Bonfantti.

Este próximo fin de semana el Turismo Zonal Santafesino estará desarrollando la segunda fecha de la temporada en el autódromo de la ciudad de Rafaela donde se presentará el Turismo Zonal 1.600, Fiat 600 TZ y Fiat 128 TZ.

Los Fiat 128 TZ tendrán su primera de tres fechas especiales donde los pilotos titulares correrán con pilotos invitados y este fin de semana el santafesino Brian Capovilla confirmó a Mauro Bonfanti para compartir el auto.

Al respecto el piloto de Esperanza, de importante trayectoria en Turismo Zonal y Car Show Santafesino, expresó: “Estoy muy feliz de volver a correr. Desde que me alejé siempre pensé en la posibilidad de recibir un llamado para este tipo de carreras y desde que Brian Capovilla me llamó la semana pasada que no paro de pensar en el fin de semana. Me salgo de las ganas de salir a pista y sentir esa sensación única de estar sobre un auto de carreras. El auto de Capovilla es un buen coche que fue repasado a nuevo durante el verano y ambos buscaremos estar lo más adelante posible.

Con respecto a mi futuro con mi equipo tenemos un Fiat Uno hecho a nuevo para estar dentro del Turismo Zonal 1.600 con motores de Hernán Bonvín que andan muy bien pero la situación económica no nos permite poder estar en pista aunque estamos trabajando para poder cerrar el presupuesto y al menos hacer una serie de carreras antes que termine el año.

Por el momento solo estoy concentrado en el fin de semana en Rafaela y hacer lo mejor posible junto a Brian Capovilla sabiendo que voy a contar con el apoyo de toda mi familia que me sigue y me apoya cada vez que se presenta la oportunidad de subirme a un auto de carreras”, comentó a EDXD el piloto de Esperanza.

