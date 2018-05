Marcos Peña confirmó que Mauricio Macri vetó la ley de tarifas: “Es irresponsable”

“La ley ya está vetada”. Antes de abrir a preguntas de los periodistas, el jefe de Gabinete, Marcos Peña, se anticipó a confirmar que el presidente Mauricio Macri rechazó de inmediato, ni bien lo recibió del Senado, el proyecto de tarifas que aprobó en la madrugada de este jueves la oposición. Ahora falta su publicación en el Boletín Oficial.

“La ley fue vetada porque, como hemos argumentado desde el principio, no respeta el mandato constitucional del Parlamento. Como ya lo han dicho muchos gobernadores, incluso de la oposición, no es facultad del Congreso fijar tarifas”, explicó Peña, que ofició de vocero del veto de Macri, dado que el jefe de Estado viajó a Salta para encontrarse con los gobernadores Juan Manuel Urtubey (Salta) y Juan Manzur (Tucumán).

No obstante, a su arribo al aeropuerto de Salta, previsto para las 10.30, se espera que Macri hable del veto.

Según el ministro coordinador, la iniciativa “va en contra del federalismo y atenta directamente contra los intereses de las provincias”. “Nosotros no podemos permitirlo”, expuso.

También apuntó contra la actitud de la oposición y dijo que la ley “es irresponsable porque no fundamenta de dónde se paga aquello que se votó”.

Y graficó: “Para que los argentinos tomen una dimensión, esta ley equivale a toda la obra pública del Interior del país, a todo el sistema universitario de la Argentina, a dos veces la AUH que pagamos los argentinos para proteger a los sectores más vulnerables, a todo el Presupuesto de Seguridad y Defensa de la República”.

En ese sentido, contó una intimidad de las negociaciones que encabezó el Gobierno para frenar el proyecto: “Casi todos los que han trabajado en esta ley, en privado nos decían ‘¿Van a vetarla, no?’ Porque esta ley no puede seguir”.

Peña fue consultado respecto a los dichos del Presidente, que había señalado que el peronismo se había dejado guiar por Cristina Kirchner, un mensaje que pareció haber cohesionado al PJ en el Senado. “Lo que decimos es que el fundamento conceptual de lo que se votó ayer fue la política tarifaria del kirchnerismo, que fue una política de mentira y de vaciamiento del sistema energético que nos llevó a los problemas que hoy estamos enfrentando”, aclaró.

Al mismo tiempo, consideró que esta acalorada discusión por las tarifas “no debería” complicar el diálogo con la oposición de cara a futuros proyectos que el Gobierno deba aprobar en el Congreso. “Dialogamos con los gobernadores aunque a veces no estemos de acuerdo con el doble discurso que han tenido. Y vamos a seguir dialogando con ellos, lo cual no quita que no vamos a negociar la verdad frente a la mentira, la falta de transparencia o la vuelta al pasado, porque los argentinos no quieren eso”.

Igual, advirtió que “aquellos sectores peronistas que malinterpretan las encuestas porque piensan que el malhumor que se puede generar producto del esfuerzo que se está haciendo, implique que los argentinos quieren volver a atrás, se equivocan”. E insistió que “si van a elegir el rumbo de hacer campaña electoral con más kirchnerismo, se van a equivocar”.

En relación a la preocupación oficial de que, con el impulso del líder del Frente Renovador Sergio Massa y sectores K, se reedite una suerte de “Grupo A”, aquel -breve- rejunte opositor que complicó a Cristina Kirchner durante su primer mandato, Peña dijo que “no hay que anticipar escenarios”. “En estos dos años y medio se ha planteado que se unificaba el peronismo y no pasó. El camino de la demagogia y de la mentira no nos lleva a ningún lado. Pero la pregunta no es qué vamos a hacer nosotros, sino qué van a hacer ellos. Si el peronismo quiere construir una alternativa racional para competir con Cambiemos en 2019, bienvenido. Pero cualquier jueguito corto o de sacar una diferencia de una situación puntual creemos que no les va a redituar”, concluyó.

Por las dudas, reafirmó su intención de conversar con el tigrense. “Nuestra convocatoria al diálogo es abierta, permanente y genuina. Es aceptar que podemos hacer mejor las cosas, que podemos escuchar y tomar ideas. Lo que no podemos hacer es negociar con la idea de mentir o ser irresponsables con los fondos públicos y con los argentinos”, diferenció.

