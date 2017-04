Malvinas en el recuerdo y el corazón: “Hay que defender la Patria todos los días”

01/04/2017 Comentarios (0) Vistas: 1256 Locales, Noticias

El ex combatiente oriundo de Esperanza, Sergio Oggioni, reflexionó sobre lo que significa la conmemoración del Día del Veterano y los Caídos en Malvinas el próximo domingo y afirmó que “mantenemos viva la llama de la Gesta, que los veteranos reconocemos como una causa justa”. Destacó la importancia de “defender la Patria todos los días” y de “concientizar acerca de la necesidad de conocer nuestra historia”. Recordó que “Esperanza tiene dos héroes caídos: Oscar Colombo y René Müller que dieron lo máximo que una persona puede dar por el prójimo, que es la vida”.

En diálogo con la CSC Radio, Oggioni señaló que “como siempre mantenemos viva la llama de la Gesta, que los veteranos reconocemos como una causa justa que fue llevada adelante por manos injustas, como un gobierno dictatorial. Una causa que estaba pendiente en la historia del país y se necesitó para interrumpir la ocupación de los británicos”.

“Eso generó la pérdida de vidas valiosas, 649 compatriotas que dieron su vida en representación de todos los argentinos; por eso cada año el homenaje es para ellos, y para seguir reivindicando y concientizar acerca de la necesidad de conocer nuestra historia porque si no lo hacemos y no aprendemos de la historia no podemos defender a nuestro país”, reflexionó.

También destacó que “todos los días se debe recordar, como veteranos lo hacemos pero somos conscientes de que las urgencias de la vida no permiten que todos los argentinos lo recuerden; pero sí tener en el corazón que sigue vivo el latido de todos los soldados argentinos caídos”.

Afirmó que “es la única causa que nos unió a todos los argentinos, y por ende necesitamos que las nuevas generaciones tomen conciencia, para ellos es algo que pasó hace mucho y es muy difícil hacerles entender que está bien defender la patria y por eso bregamos todos los días”.

“Argentina tiene héroes y Esperanza tiene dos héroes caídos: Oscar Colombo y René Müller que dieron lo máximo que una persona puede dar por el prójimo, que es la vida. Si bien la mayoría estábamos cumpliendo con un deber que nos había asignado la Patria y no éramos militares de carrera sino que estábamos haciendo el servicio militar obligatorio, las condiciones confluyeron para que tuviéramos el honor de ser protagonistas y empuñar las armas en defensa de la Patria”, reflexionó.

Recordó que el domingo a las 11 horas en la Plaza “Soldados de Malvinas” será el acto de conmemoración y destacó que “cada año es más la gente que acompaña, escuelas que participan, vecinos que llevan a sus niños y eso es importante”.

Etiquetas: CAÍDOS EN MALVINAS, MALVINAS, SERGIO OGGIONI, veteranos, VETERANOS DE MALVINAS