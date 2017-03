Macri inauguró una planta industrial en Rosario

11/03/2017 Comentarios (0) Vistas: 1248 Noticias, Política, Provinciales

El Presidente convocó a “redoblar esfuerzos” para cuidar a los más vulnerables

El presidente Mauricio Macri sostuvo hoy, en Rosario, que en 2017 la Argentina va a volver a crecer después de cinco años, pero previno que es necesario “redoblar esfuerzos” para acompañar a los sectores más vulnerables de la sociedad y destacó la importancia de que “creamos en el diálogo y en lo que somos capaces de hacer trabajando juntos, que es lo que nos va a llevar” al camino del crecimiento.

Macri afirmó que la decisión de convertir a la Argentina es un país “previsible y confiable” comienza a “transformarse en realidades”, principalmente por la respuesta del campo, que ”es el principal motor argentino”, pero señaló que “el desafío es ir por más, porque sabemos que hay más de un tercio de argentinos que están en situación de pobreza”.

“Ellos son los primeros que necesitan que les generemos una oportunidad para que, a partir de su trabajo y su contribución al desarrollo del país, puedan también tener su espacio para construir su familia y ser felices”, subrayó.

El Jefe del Estado habló este mediodía durante un visita a la nueva planta de ARAG, una empresa desarrolladora de componentes para pulverización y agricultura de precisión, en la ciudad de Rosario, donde estuvo acompañado por el gobernador de Santa Fe, Miguel Lifschitz, y la intendenta local, Mónica Fein.

También participaron de la recorrida el secretario general de la Presidencia, Fernando de Andreis; el ministro de Agroindustria, Ricardo Buryaile, y la diputada nacional de Cambiemos, Anita Martínez, entre otras autoridades.

Macri señaló que a partir de los incentivos que generó el Gobierno al eliminar las retenciones y las trabas a la exportación el campo aumentó su producción y “este año pinta para ser cosecha récord, no sólo de trigo, sino cosecha récord total de la Argentina con 130 millones de toneladas”.

Pero sostuvo que “en todas las provincias no pasa lo mismo que en Santa Fe”, ya que “no todos los sectores están en la situación que está el campo”.

Por eso destacó la importancia de que “trabajemos todos juntos”, Gobierno nacional, gobernadores, intendentes y legisladores, para llegar a los que más necesitan.

“Tenemos que redoblar los esfuerzos para acompañar especialmente a aquellos todavía no perciben y no sienten los efectos de este camino que hemos empezado a recorrer. Nos va a llevar tiempo, pero lo importante es que cada día demos un paso en la dirección correcta y que confiemos en lo que somos capaces de hacer. Que creamos que esto que hemos recuperado, que es el dialogo, es lo que nos va a llevar a ese lugar, no la confrontación, no saboteando, sino dialogando y aportando ideas”, dijo el Presidente.

Macri remarcó que “esto es un camino” y apuntó que “cuando hablamos de pobreza cero, no hablamos de un día para el otro; hablamos de una meta y lo que importan son todos los esfuerzos que nosotros hagamos todos los días para acercarnos” a ese objetivo.

“El camino es este. Dialogando, trabajando juntos, no poniendo palos en la rueda, no oponiéndose al cambio, que es algo que hemos decidido la mayoría de los argentinos”, agregó.

El Jefe del Estado advirtió también que hay “grupos que se aferran a su lugar de poder y a los beneficios que les ha dado ese lugar de poder y quieren interrumpir el desarrollo definitivo de la Argentina”.

“Fueron muchos años de promesas incumplidas y promesas falsas, de estadísticas falsas. Hoy, con la verdad sobre la mesa, nos hemos comprometido a trabajar y por primera vez en cinco años la Argentina va a crecer”, sostuvo.

Durante su visita a Santa Fe el Presidente recorrió también el puerto cerealero de Timbúes, distante a 35 kilómetros de Rosario, donde la firma Renova desarrolla las obras de ampliación de su planta de molienda de soja.

La obra permitirá elevar su producción de 20.000 a 30.000 toneladas diarias, lo que la transformará en la de mayor capacidad de procesamiento de soja en el mundo.

También se construirá una nueva unidad de almacenaje y embarques de granos, lo que incluye un segundo puerto de ultramar y otro para descarga de barcazas.

Asimismo, la Asociación de Cooperativas Argentinas (ACA) construirá una terminal portuaria cerealera y una planta fabril en un terreno que posee en conjunto con Aceitera General Dehesa (AGD).

El Presidente también estuvo acompañado en la visita al puerto cerealero por el titular provisional del Senado, Federico Pinedo, el subsecretario de Puertos y Vías Navegables, Jorge Metz, y el diputado provincial Federico Angelini.

Etiquetas: INAUGURACION, LIFSCHITZ, MACRI, PLANTA INDUSTRIAL, ROSARIO