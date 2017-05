Macri estuvo este miércoles en Santa Fe y se refirió a Sancor

El presidente de la Nación Mauricio Macri inauguró este miércoles en Santa Fe la obra del Metrofé en la avenida Blas Parera. En ese marco anunció que si bien aún no se llegó a un acuerdo con la empresa y el gremio, Sancor saldrá a buscar un socio “para que tome la posta” e informó que el intendente José Corral no será candidato a diputado nacional.

“La ultima vez que anduve por Santa Fe dije que tenia un compromiso como intendente y que íbamos a hablar, no que lo iba a tratar de convencer porque no me gusta comprometerme donde se que no voy a tener éxito. Va a seguir siendo intendente. Ha conseguido muchísmas obras del gobierno nacional, como el desagüe Espora, y seguramente conseguirá más. De todas maneras, estamos bien, avanzando con Cambiemos en la provincia, con un acuerdo para que en breve presentemos la lista”, dijo el Presidente en una conferencia de prensa.

Respecto a la situación de Sancor, Macri dijo que habló con el gobernador y el intendente por la situación que está atravesando la empresa que, según su diagnóstico, “está afectada por tres males: una mala política láctea en la última década cuando los precios en el mundo eran los mejores y se prohibió la exportación; la relación comercial con Venezuela y el enorme desmanejo interno de su conducción, con serios problemas de gestión y el pésimo convenio laboral, con un Estado que no actuó en equilibrio y generó un convenio inviable”

“Estamos intentado ayudar porque creemos que Argentina tiene que ser uno de los jugadores mundiales en el sector lácteo. Con esa visión estamos intentando ayudar. Hace dos meses que estamos trabajando con las autoridades de Sancor y el gremio para alcanzar un acuerdo y permitir que la empresa siga funcionando porque esta en una situación de quebranto absoluto”, enfatizó el mandatario.

“Espero que la racionalidad y el diálogo seas positivos. Cuando venía para Santa Fe los ministros (de Producción) Buryaile y (de Trabajo) Triaca me dijeron que tenían esperanzas de llegar a un acuerdo con el gremio y la empresa y se fijen mecanismos porque la empresa saldrá a buscar un socio para que tome la posta. Todos queremos que esos puestos de trabajo puedan tener continuidad”, expresó.