Mabel Pruvost presenta “Cazapalabras”, su séptimo “hijo literario”

La escritora esperancina Mabel Pruvost de Kappes publicó la séptima obra de su autoría denominado “Cazapalabras” que reúne actividades del taller literario del mismo nombre que tiene a su cargo desde hace 22 años. Se presentará oficialmente el mes próximo pero ya se puede adquirir en Librería Manantial.

En diálogo con la CSC Radio, Pruvost contó que “el libro “Cazapalabras” reúne actividades del taller literario, destinado a chicos de entre 8 y 12 años”. “Fue gestándose desde hace mucho tiempo y ahora ve la luz con algunas de las actividades que a lo largo de 22 años fuimos proponiéndole a los chicos”, explicó.

Agregó que “se trata de propuestas de actividades para que los chicos suelten la mano y se decidan a escribir, porque vemos que en la escuela no logran el incentivo y no llegan a motivar a los chicos”. En ese sentido, analizó que “la escritura está al alcance de todos, no con el objetivo de que todos sean grandes escritores sino para que tengan la posibilidad de soltarse y de entregar lo que tienen adentro”. “Este libro quiere ser eso: una oportunidad de encontrar excusas, motivos, instrumentos para soltarnos”, afirmó.

Pruvost adelantó que “la presentación sería el mes próximo aunque el libro ya se puede adquirir en Librería Manantial” y agradeció “a Bárbara Hominal, diseñadora gráfica encargada del arte de tapa y a Mariela Sosa de Grenón que fue la encargada de las ilustraciones”.

Aunque se trata del séptimo libro de su autoría, afirmó que el verlo impreso “es como tocar el cielo con las manos y es una emoción muy grande”.

Por último, destacó que “el último trabajo es de creación colectiva y tiene las respuestas de los chicos que participaron del taller, con sus nombres, y sirve para que los docentes puedan tomar ideas o lo pongan en práctica con sus alumnos”.

