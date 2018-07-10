Los Troncos disputó la quinta fecha del año en San Jerónimo Norte

Hubo una importante presencia de pilotos de Esperanza con resultados positivos.
Se corrió en San Jerónimo Norte la quinta fecha de la temporada 2018 de la popular Categoría Los Troncos.
Los resultados en cada una de las finales disputadas fueron:
Promocional
1-46- FEDERICO MANSILLA
2- 5- EZEQUIEL TRULÌE
3- JULIO MIRETTI
4-47- CARLOS FORLANI
5-22- NICOLAS ARES
6-21 DARIO RAINAUDI
7-14- RUBEN PERONE
8-4- JULIAN ROLDAN
9-11- MAXIMILIANO JACOBE
10-98- FABÌAN BUFFA
11-80- MATIAS MARENGO
12-42- MARIANO CABRERA
13-13- GONZALO DOMININO
14-65- MARIANO ALASSIA
15-45- AUGUSTO FUX
16-35- NÈSTOR GIECO
17-12 LAUTARO GUTIERREZ
18- 99- JOSÈ GRAGLIA
19- 27- GERMAN PONTINI
20- 71- FABÌAN RATQUE
N/C 2- BRIAN PERINO
54- MAURICIO PÈREZ
32- MARCOS MENOSSI
10- MARCOS DOMININO
29- DIEGO NAVAS
50- RODOLFO FUX EXCLUIDO POR MANIOBREA PELIGROSA CONTRA EL AUTO 27 GERMAN PONTINI
Turismo “B”
1-3- SERGIO CALZA
2-2- WALTER TESARI
3-99- JOSÈ NAGEL
4-7- HERNAN BECKMANN
5- 84- SEBASÌAN PERONE
6-8- ANIBAL RATQUE
N/ C 6- EMILIO VILLALOBO
Turismo “C”
1-39- NICOLAS POSEBÒN
2-99- GILLERMO GIRALDOTTI
3-18- ALEJANDRO BATALLA
4-84- MARIANO CATTANEO
5- 69- DANIEL BENELLI
6-32- MAXIMILIANO CHAVES
7-95-VICTOR ELENA
8- 44- GASTÒN MIERKE
N/C 48- ALEJANDRO MESSA
13- WALTER MALDINI
28- DAMIAN COLAZO
17- ELOY ROLAND
37- ESTEFANO SPREGGERO
41- SILVANA GROSS
87- DEMIS ALEMAN
Turismo “A”
1-1- FEDERICO GEESE
2-9- AGUSTÌN FRANCHETTO
3-37- NICOLAS SPREGGERO
4-7- JOSÈ LEDESMA
5-12- GUILLERMO LAZZARONI
6-21- DANIEL PORTA
7-15- FRDERICO KUZMICZ
8-50- EZEQUIEL BLATTER
N/C 30- GASTÒN LEDESMA
48- ALEJANDRO MESSA
28- JUAN PISTILLI
93- BRUNO DOMININO
19- ROBERTO ANDRADA
25- ROGELIO MIGELEZ
2- MARCELO ZANABRIA
Fórmula
1-1- BRIAN PERINO
2-4- ROBERTO MOREL
3-3- RUBEN COLL
4-7- ROBERTO PERALTA
5-22- ADRIAN MARCUZZI
6-10- HERMAN MERKI
7-9- NICOLAS GATTI
N/C 31- GERARDO GABUTTI
TC 4000
1-86- BRIAN YACOB
2-33- SERGIO NESCIER
3-1- ALEJANDRO HUBER
4-93- ESTEBAN AUCE
5-9- CRISTIAN ESQUIVEL
6-4- ANDRÈS FUX
7-2- GUILLERMO SCHUCK
8-8- DIEGO WESSTEIN
9-10- AMILCAR SALZMANN
10-5- CRISTIAN THEYTAZ
11-14- DANILO CACCIOLATTO
Turismo “C” con pilotos invitados
1-84- NÈSTOR CATTANEO- COLONIA MARINA
2-95- MARCELO ELENA- ESPERANZA
3-13- MATIAS MALDINI- SAN FRANCISCO
4-39- GONZALO CHIABRANDO- RAFAELA
5-18- MAXIMILIANO AMBORD- SAN CARLOS
6-28- AGUSTÌN COLAZO- SAN FRANCISCO
7- 32-MAXIMILIANO CHAVES- OLIVEROS
8-99- ROBERTO GIRALDOTTI- COLONIA MARINA
9-37- EDGARDO SPREGGERO- LLAMBI
10-44- ATILIO MIERKE- NELSÒN
11-41- LEANDRO SENN- ESPERANZA
12-17- CRISTIAN ROLAND- ESPERANZA
13- 87- MAXILMILIANO SANTILLAN- RAFAELA
14- 69- DANIEL RAIMONDI- CORONDA
15- 48- CÈSAR MESSA- SAN FRANCISCO
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