Los Troncos cerró su temporada en San Jerónimo Norte
Gran Premio Coronación en el trazado valesano.
Las divisiones que componen Los Troncos cerró la temporada 2017 este fin de semana en San Jerónimo Norte donde hubo una importante actuación de pilotos esperancinos, entre ellos Federico Geese, que se consagró campeón con un Fiat 128 en Turismo “A”.
El Turismo Zonal Los Troncos cumplió en el Motor Club de San Jerónimo Norte la última fecha de la temporada 2017 con más de 80 autos en pista.
En Turismo Promocional el campeón fue Pablo Gieco. En Turismo”B” Stéfano Spreggero fue campeón y en Turismo “A” Federico Geese fue el monarca. En Fórmula fue campeón Brian Perino y en TC 4000 Alejandro Huber.
Resultados finales de cada final correspondiente a la fecha 10
Turismo Promocional
FINAL “A” TURISMO PROMOCIONAL
1-37- BRIAN PERINO
2- 25- JULIO MIRETTI
3- 36- FEDERICO MANSILLA
4-2- JULIAN ROLDAN
5- 35- JOEL MONTU
6- 9- EZEQUIEL TRULIÉ
7- 14- MAURICIO LOVATO
8- 11- EZEQUIEL FRANCONE
9- 82- DARIO RAINAUDI
10-84- GONZALO DOMININO
11- 32- MAXIMILIANO JACOBE
12- 89- MARCOS DOMININO
13- 1-PABLO GIECO
14- 8- LAUTARO GUTIERREZ
15- 17- NICOLAS PERINO
FINAL “B” TURISMO PROMOCIONAL
1-4- RODOLFO FUX
2-48- JAVIER MIRIANI
3-38- NÉSTOR GIECO
4- 15- RICARDO LEHBER
5- 7- JUAN MANUEL FUX
N/C 33- EMANUEL MURUA
6- DIEGO NAVAS
53- PABLO EGESTTI
EXCLUIDO 27- GERMAN PONTONI POR MANIOBRA ANTIDEPORTIVA CONTRA EL 33
EXCLUIDO 46- NICOLAS ARES POR MANIOBRA ANTIDEPORTIVA CONTRA EL 6
Turismo “B”
1-37- ESTEFANO SPREGGERO
2- 3- SERGIO CALZA
3- 1- WALTER TESARI
4- 31- CARLOS ACQUATTI
5- 7- RUBEN FERREYRA
6- 15- WALTER DURÉ
7- 8- HERNÁN BECKMANN
8- 29- JONATAN ZARZYCKI
9- 69- ANIBAL RATQUE
10-4- EMILIO VILLALOVO
Turismo “A”
1-37- NICOLAS SPREGGERO
2- 2- FABIAN CHUARD
3- 10- JOSÉ LEDESMA
4- 4- FEDERICO GEESE
5-8- JULIAN OTTONELLI
6- 67- CARLOS ARNOLD
7- 87- DEMIS ALEMÁN
8- 41- GUILLERMO GIRALDOTI
9- 88- FERNANDO VIGNOLO
10- 91- GERARDO RUSSI
11- 50- ROGELIO MIGUELEZ
12- 9- ALEJANDRO BATALLA
13- 48- GASTON LEDESMA
14- 71- WALTER MALDINI –
15- 1-MARCELO ZANABRIA
16- 29- SILVANA GROSS
17-22- FEDERICO KUZMICZ
N/C 7- ROBERTO ANDRADA
31- SERGIO SACCO
12- GUILLERMO LAZZARONI
32- MAXIMILIANO CHAVES
Fórmula
1-8- JUAN CRUZ BOSTICO
2- 3- ROBERTO MOREL
3- 12- BRIAN PERINO
4- 4- RUBEN COL
5- 10- NICOLAS GATTI
6- 1- ROBETO PERALTA
7- 5- LUIS LEHBER
8- 6- HERNÁN MERKI
9- 31- JOSÉ SCHNEIDER
10- 7- VICTOR SCHURRER
11- 11- DELFOR BARRETO
N/C 28- DIEGO LOPEZ
75- LUIS OSTERTAG
TC 4000
1- 75- FACUNDO FERMANI
2- 2- 1- ALEJANDRO HUBER
3- 10- DAVID HEIZEN
4- 3-GUILLERMO SCHUCK
5- 13- CRISTIAN THEYTAZ
6- 8- ANDRÉS FUX-
7- 6- AMILCAR SALMANN
8- 5- CRISTIAN ESQUIVEL
9- 12- DIEGO WETTSTEIN
10- 18- RICARDO MAINARDI
11- 93- ESTEBAN AUCE
12- 49- JOAQUIN SALZMANN
13- 4- LEANDRO LEHN
N/C 2- ALEJO HUBER
35- DANILO CACCIOLATO
14- LEONEL LOPEZ
31- JOSÉ MARIA CERATO