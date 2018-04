Los equipos de Esperanza juegan esta noche por el “Dos Orillas”

A continuación la programación de la segunda fecha de las revanchas del certamen regional Dos Hermanas con los partidos disputados y el cierre de la fecha.

MARTES 17 DE ABRIL

Regatas Coronda 81 – Almagro B 71 (41-29) (A2-Di Mari)

MIÉRCOLES 18 DE ABRIL

Banco Provincial 67 – Unión (SF) B 60 (35-32) (A2-Gentile)

JUEVES 19 DE ABRIL

21.30 Rivadavia B vs. Santa Rosa (A2-Depalo) (En GyE)

21.30 Paracao vs. Patronato (A2-Depalo)

21.30 Recreativo B vs. Quique (A2-Gentile)

21.30 Alma Juniors vs. Rivadavia A (A1-Michel)

22.00 Almagro A vs. GyE (A1-Roldán)

21.30 Macabi vs. Ciclista (A1-Roldán)

21.30 República del Oeste vs. Recreativo A (A1-Michel)

21.30 Colón (SF) vs. Colón (SJ) (A1-Cottonaro)

21.30 CUST vs. Talleres (A1-Cottonaro)

22.00 Regatas (SF) vs. Unión (Crespo) (A1-Patrone)

21.30 El Quillá vs. Sionista (A2-Di Mari)

VIERNES 20 DE ABRIL

21.30 Unión (SF) A vs. Estudiantes B (A1-Patrone)