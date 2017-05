Liga Esperancina confirmó la programación de la fecha 6

Serán del jueves al domingo en diferentes horarios. Partido que se suspenda se juega el miércoles próximo.

A continuación les dejamos la programación correspondiente a la Fecha 6 del Campeonato “Alejandro ‘Janito’ Tschaggeny” de Primera División. Tener en cuenta cambios de día y hora.

Cabe aclarar que en caso de que lluvia, los partidos que se suspendan pasarán al Miércoles 17 de Mayo a partir de las 20:30hs

Recordar que los encuentros entre Sarmiento de Humboldt vs Atl Pilar y Belgrano vs Arg. Franck se jugarán el Miércoles 17 de Mayo por motivos que los clubes visitantes estarán afectados en su participación por la Copa Santa Fe.

ZONA NORTE

• Indep San José vs DF Sarmiento (Jugarán Viernes a partir de las 20:30hs)

• Unión vs SM Progreso (Se jugará Viernes a partir de las 20:30hs, en cancha de AD Juventud)

• Libertad de Nelson vs JU Humboldt (Jugarán el Sábado 13 en horario habitual)

• Defensores vs Mitre (Jugarán el Domingo 14 a partir de las 17hs)

• US Domingo vs Indep San Agustín

ZONA SUR

• Central San Carlos vs Dep Gessler

• Sportivo vs San Lorenzo (Jugarán Viernes a partir de las 20:30hs)

• Atl. Franck vs AD Juventud (Jugarán Viernes a partir de las 20:30hs)

• Libertad SJN vs Unión Progresista (Jugarán el Sábado 13 a partir de las 14hs)

• Argentino Lopez vs Santa Clara (Jugarán el Domingo 14 a partir de las 10:45hs)