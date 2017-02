Liga Antorcha: continúan los Torneos de Verano

Esta semana se reanudan los torneos de verano del Cece 2017 y del Antorcha Copa “KeFácil”.

MARTES 14/02

EN EL ANTORCHA

20:30 hs Minimerc Giménez vs Los Incorregibles

21:30 hs Sadesa vs Sportivo Senior

22:30 hs Pancho 49 vs GER Sublimaciones

EN EL CECE

20:30 hs Papikra vs ORL Construc

21:30 hs El Buen Pique vs Harú

22:30 hs Cece vs Sica

MIÉRCOLES 15/02

20:30 hs Fidel Motorepuestos vs Lácteos Elogio

21:30 hs Org Nueva Esperanza vs Demoliciones Aranda

22:30 hs Ventas Esperanza vs Amigos

JUEVES 16/02

21:00 hs Minimerc Gimenez vs Wal-Jaz

22:00 hs Sadesa vs Ger Sublimaciones

VIERNES 17/02

21:00 hs Benjamin Tienda vs Panad La Auténtica

21:00 hs Sportivo Guadalupe vs FK Servicios

22:00 hs Pancho 49 vs unión Esperanza

22:00 hs Andanios Las Heras vs Los Amigos

23:00 hs Los Bam Bam vs Los Incorregibles

23:00 hs Intiyaco vs Sportivo senior