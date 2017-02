Liga A2: Partido clave para Libertad esta noche en su estadio

11/02/2017 Comentarios (0) Vistas: 1123 Deportes, Noticias, Voley

Los “pibes” reciben a Rivadavia de Villa María desde las 21 por el 5to weekend de la Liga Nacional A2 de Vóley Masculino. La visita es el escolta en la Zona B del equipo de San Jerónimo Norte.

Por el quinto weekend de la Liga A2, Defensores de Viedma y Neuquén Vóley afrontaron dos partidos difíciles como visitante pero se quedaron con el triunfo por 3-1 y 3-2, respectivamente, para seguir en zona de clasificación.

En San Julián, el equipo local hizo su debut ante su gente y logró su primer punto de la temporada ya que Neuquén Vóley se quedó con la victoria pero en cinco sets, con parciales de 23-25, 25-21, 25-23, 21-25, 15-12. Así, el equipo neuquino volvió al triunfo luego de tres caídas consecutivas.

Por su parte, Defensores de Viedma visitó a Independiente de Trelew y sufrió para ganar por 3-1, con parciales de 25-18, 23-25, 27-25 y 29-27. Con estos tres puntos, el equipo de Río Negro llegó a los 13 puntos y es líder de la Zona D junto a San Lorenzo, un punto por encima de Vélez.

Miércoles 8 de febrero

(Zona A) UVT – Selección Argentina 2-3 (25-11, 23-25, 22-25, 25-19, 13-15)

Jueves 9 de febrero

(Zona A) Banco Hispano-Selección Argentina 3-2 (11-25, 25-22, 19-25, 25-22, 21-19)

Viernes 10 de febrero

(Zona D) San Julián-Neuquén Vóley 2-3 (25-23, 15-25, 23-25, 25-21, 12-15)

(Zona D) Independiente-Def. de Viedma 1-3 (19-25, 25-23, 25-27. 27-29)

Sábado 11 de febrero

(Zona A) 20hs Obreros-Matanza

(Zona A) 22hs Ateneo-Estudiantes

(Zona B) 21hs Social Monteros-Policial

(Zona B) 21hs Libertad-Rivadavia

(Zona C) 17:30hs Villa Dora-CoDeBa

(Zona C) 21hs Club Rosario-Munic. San Martín

(Zona C) 21hs Jujuy Vóley-Central Norte

Domingo 12 de febrero

(Zona A) 20hs Obreros-Estudiantes

(Zona A) 22hs Ateneo-Matanza

(Zona B) 21hs Echagüe-Rivadavia

(Zona B) 21hs Tehuelches-Policial

(Zona C) 20hs Villa Dora-Mun.San Martín

(Zona C) 21hs Rosario-CoDeBa

(Zona C) 21hs Jujuy Vóley-Monteros

(Zona D) 21hs San Julián-Def. Viedma

(Zona D) 21hs Independiente-Neuquén

