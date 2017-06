Lifschitz retomó las actividades y se refirió a la interna del Frente

06/06/2017 Comentarios (0) Vistas: 1106 Noticias, Política, Provinciales

“Mi prioridad son los santafesinos. No voy a permitir que una contienda electoral los perjudique”, dijo el gobernador de Santa Fe.

El gobernador Miguel Lifschitz, realizó este lunes una conferencia de prensa en la Casa de Gobierno en la ciudad de Santa Fe, luego de la tradicional reunión de gabinete de ministros, tras retomar la actividad oficial.

Acompañado por el ministro de Gobierno y Reforma del Estado, Pablo Farías, Lifschitz destacó que ya se encuentra “en actividad, después de 10 días de reposo. Me estoy movilizando lógicamente con muletas y tratando de tener una actividad un tanto restringida en lo que tiene que ver con el esfuerzo físico, aunque ya con la posibilidad de participar de todas las actividades, o por lo menos de buena parte de ellas”.

“Hemos concluido recién una reunión de gabinete en la que estuvimos repasando distintos temas, particularmente la situación de la emergencia hídrica en distintos departamentos y regiones de la provincia, cuestiones que tienen que ver con obras de infraestructura que están en marcha y avances en los proyectos de cada una de las áreas”, dijo el gobernador.

“Le transmití al gabinete que, más allá de las contingencias del proceso electoral y de la forma que se va planteando el escenario electoral en la provincia, este es un gobierno del Frente Progresista Cívico y Social (FPCyS), fuimos electos por ese Frente, por ese proyecto. Tenemos un compromiso con todos los santafesinos que confiaron en nosotros, que vamos a cumplir hasta el último minuto de nuestro mandato”.

Ese sentido, agregó que “aspiramos a poder continuar con el mismo equipo de trabajo con el cual ya hemos logrado un nivel de coordinación, de articulación y de trabajo en equipo que para nosotros es muy valioso, por lo cual no tenemos previsto ninguna modificación. Esto, obviamente, en la medida en que podamos seguir como hasta ahora, trabajando en sintonía con las prioridades, con los ejes de trabajo, con los proyectos que se fijan desde el gobierno y que vamos levando adelante en conjunto”, añadió.

PROPUESTA DEL FRENTE PROGRESISTA

Lifschitz aseguró que “hemos confiado y seguimos confiando en esta propuesta que es el Frente Progresista Cívico y Social que se ha materializado este domingo con la estructura electoral de alianzas en cada uno de los distritos, localidades y ciudades, con algunas excepciones. No es la primera vez que hay excepciones, cuando uno de los partidos decide en algún lugar ir por afuera por una coyuntura electoral. Obviamente, en este caso, quizás el dato más relevante sea el de la ciudad de Santa Fe donde, por primera vez, la Unión Cívica Radical (UCR), o por lo menos un sector de la UCR, va a concurrir a elecciones por fuera del Frente”.

Consultado particularmente sobre la situación en la ciudad capital, expresó que “ya se venía preanunciando desde hace bastante tiempo. Evidentemente, más allá de la coordinación que hemos logrado durante este año y medio con el gobierno municipal, estaba claro que había mirada distintas sobre el escenario político y sobre la realidad nacional, y que esas miradas políticas más temprano que tarde nos iban a llevar a tener posicionamientos políticos distintos”.

“Nosotros aspirábamos a seguir conteniendo a todos los sectores dentro del Frente Progresista, pero evidentemente hay algunos que ya no se sienten cómodos aquí. Creo que es legítimo que cada uno elija el posicionamiento que considere más adecuado. Nosotros reafirmamos nuestra pertenencia al Frente, de la misma manera que lo ha hecho mayoritariamente la UCR en todo el territorio de la provincia y el resto de los partidos de la misma forma”, agregó el gobernador.

“La decisión de salir del Frente Progresista no la provocamos nosotros, en absoluto. Hicimos el máximo esfuerzo para tratar de que pudiéramos confluir dentro del Frente Progresista, aún aquí en la ciudad de Santa Fe. Obviamente nosotros aspirábamos a competir dentro de ese Frente Progresista local, pero no fue posible y no por decisión nuestra”.

Lifschitz agregó que “hemos actuado con mucha madurez y lo vamos a seguir haciendo porque no creemos que los santafesinos tengan que ser rehenes de una disputa política de dirigentes de distintos partidos. Estas cosas hay que resolverla en el marco del diálogo y como corresponde en un sistema democrático en los procesos electorales que, en todo casos, determinarán quienes tiene más legitimidad para ejercer la representación política de los santafesinos”.

“Siempre hubo algunos sectores del radicalismo que estuvieron por afuera del Frente Progresista. En todos los procesos electorales eso ha ocurrido. En este caso se da una connotación distinta porque estamos hablando de una adhesión al proyecto nacional del gobierno de Cambiemos, pero no deja de ser una situación que de algún modo ya se venía anunciando y faltaba solamente el momento para que se materializara. Obviamente, el hecho de que estemos por enfrentar un proceso electoral, en el que no solamente vamos a elegir autoridades locales, en este caso concejales, sino también que vamos a estar eligiendo diputados nacionales, nos lleva a poner en la mesa de discusión también los temas de política nacional y las miradas que nosotros tenemos de los proyectos nacionales”.

No obstante, el gobernador afirmó que “más allá de esa contingencia y del resultado electoral que surja del proceso que está en marcha, en nada se va a alterar nuestro compromiso de trabajo con la provincia en general y con la ciudad de Santa Fe en particular. El Acuerdo Capital y cada uno de los proyectos que tenemos en marcha los vamos a continuar de la misma manera. Vamos a seguir coordinando las cosas en común con el gobierno municipal y, seguramente, durante la campaña electoral, por primera vez en Santa Fe con dos listas de concejales distintas. Lógicamente que allí aparecerán matices, miradas sobre el futuro de la ciudad y sobre el proyecto que cada uno de nosotros pensamos no solamente para la ciudad de Santa Fe sino para todo el departamento La Capital”.

Sobre los posibles candidatos a integrar las listas de concejales y diputados de cara a las elecciones, expresó que “lo vamos a terminar de definir en estos días. Vamos a integrar una lista con los sectores importantes de la Unión Cívica Radical y también habrá representantes de otros partidos del Frente Progresista, así que vamos a terminar las conversaciones para dar a conocer la listas oficialmente”.

RELACIÓN PROVINCIA Y NACIÓN

En ese sentido, Lifschitz expresó que “la relación entre la provincia y Nación está pasando por un momento bueno, en relación a que estamos avanzando con distintos temas. Obviamente tenemos algunas diferencias, reclamos que no han sido resueltos y que nosotros pretendemos que se resuelvan con más velocidad. Hemos repasado en la reunión de gabinete la situación del Fondo Tambero, que nos preocupa muchísimo porque fue un compromiso del ministro de Agroindustria en el mes de febrero, frente a todas las instituciones del sector agropecuario, y estamos a junio y todavía eso no se ha hecho efectivo. Estas son las cosas que nos llevan a levantar un poco la voz, pero eso no quiere decir que estemos en un escenario de falta de diálogo con el gobierno”.

“Aspiramos a que los procesos electorales que vamos a transitar no sean un obstáculo para que los proyectos importantes sigan avanzando y de la misma forma lo hacemos con todos los intendentes y presidentes de comuna de los distintos partidos en la provincia”, añadió.

DEUDA DEL GOBIERNO NACIONAL

El gobernador manifestó que “los plazos se han ido extendiendo demasiado. Nos propusimos, durante el primer año de gestión, priorizar el diálogo sabiendo que el gobierno nacional tenía dificultades para ordenar la economía y resolver las prioridades. En ese marco, nosotros podíamos esperar un tiempo y ese fue el ánimo con el que encaramos la negociación”.

Agregó, además, que “dimos un avance con el exministro (de Economía) Alfonso Prat Gay, luego su partida nos obligó a volver prácticamente al punto cero. Reiniciamos este año las negociaciones con el ministro del Interior, Obras Públicas y Vivienda, Rogelio Frigerio, que siempre manifestó mucha vocación para resolver la situación y también con el nuevo ministro de Economía, Nicolas Dujovne, pero desde esa reunión -ocurrida a principios del mes de marzo- hasta ahora no hemos logrado una respuesta concreta. Vamos a aguardar unos días más y si no ocurre nada tomamos el plazo de mitad de año como límite; si no hubiera ninguna alternativa ni propuesta nos queda abierta la vía de recurrir a la Corte Suprema”, agregó el gobernador.

“Nosotros no queremos una solución inmediata ni complicar las financias del gobierno nacional pero sí necesitamos una respuesta porque es una deuda que no es con el gobierno de Santa Fe sino con todos los santafesinos”, concluyó.

