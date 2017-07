Lifschitz en la inauguración de un Centro de Capacitación de Bomberos Voluntarios

En Gálvez el gobernador Miguel Lifschitz, participó este domingo de la inauguración del Centro de Operación y Capacitación de la Federación Santafesina de Asociaciones de Bomberos Voluntarios en la ciudad de Gálvez. Para la concreción de la obra, el gobierno provincial realizó un aporte de 5 millones de pesos.

Lifschitz resaltó “los logros y los avances, por las metas cumplidas que con trabajo y perseverancia esta Federación ha logrado concretar en tan pocos años”, y recordó que “hace unos años atrás me comentaron que la Municipalidad de Gálvez les había cedido un terreno y que tenían el proyecto de construir una sede y un centro modelo para capacitación. Como pasa en este tipo de cosas, uno imaginaba que este proceso iba a ser lento y una expresión de deseo. Sin embargo, tiempo después vinimos a inaugurar la primera etapa. Fue rápido ese proceso, todavía no era gobernador; y en ése momento me comprometÍ a que si llegaba a ser gobernador siguiéramos apoyando este proyecto y de hecho que ha sido así”.

“Es un complejo único en el país de capacitación y entrenamiento, pero no solo es el edificio lo que estamos inaugurando sino el logro de un alto nivel de organización, de formación, de profesionalización de nuestros cuerpos de bomberos voluntarios. Este edificio magnífico no es más que la expresión de lo que se ha logrado como organización de los bomberos de la provincia de Santa Fe en los últimos años; y que ha tenido que ver con el trabajo fecundo y comprometido de las autoridades”, continuó.

Lifschitz destacó también “la decisión del gobierno de la provincia de generar una política de Estado, de apoyo y compromiso con los bomberos voluntarios a través de una ley que oportunamente fuera sancionada y que permite contar con recursos específicos para apoyar la tarea de los cuerpos de bomberos y también a través de un trabajo de articulación y coordinación, porque el Estado tiene responsabilidades en relación al cuidado y la protección de los ciudadanos”.

“Cada vez que ocurre una emergencia grande, un accidente, un incendio; allí están los bomberos voluntarios desarrollando una tarea eficaz reconocida por el resto de las organizaciones del Estado y por las fuerzas de seguridad; y además en el caso de Santa Fe reconocida a nivel nacional, lo que nos ha llevado en múltiples de oportunidades a asistir en situaciones de emergencias de otras provincias hermanas, o por ejemplo en Chile para colaborar con incendios”, agregó Lifschitz.

SATISFACCIÓN Y AGRADECIMIENTO

El intendente de Gálvez, Mario Fissore, expresó que “es un día de emoción, estar aquí parados en este terreno que donamos por el año 2010 a la Federación Santafesina de Asociaciones de Bomberos Voluntarios para la construcción de este espacio que es la escuela de capacitación de toda la provincia de Santa Fe y sede de la Federación. Agradecemos la decisión política por habernos dado, a Gálvez y a la región, este lugar con la inauguración de esta tercera etapa”.

El presidente de la Federación Santafesina de Asociaciones de Bomberos Voluntarios, Daniel Emmert, agradeció “a todas las instituciones que somos parte de esto por todo el apoyo que tuvimos en la parte económica y también en las decisiones. Desde esta gestión nos han dejado mucha libertad para poder ejecutar todo esto”.

A su turno, el jefe provincial y director de la Academia Nacional, Daniel Iglesias manifestó: “Quiero agradecer a todos mis camaradas, los bomberos voluntarios de la provincia de Santa Fe, porque en este último tiempo han sabido demostrar en cada una de las intervenciones responder de la mejor manera y han dado la respuesta acorde a lo que nos estaban solicitando; y por otro lado, a los directivos de la Federación santafesina por la gestión que han realizado, cuyos resultados están a la vista”, indicó.

Por otra parte, Iglesias se dirigió al gobernador y agradeció el apoyo de la gestión “de los últimos 10 años de gobierno, para con el sistema provincial de bomberos voluntarios. Realmente hemos tenido un crecimiento exponencial en lo que hace a la operatividad y capacitación, muchas gracias”.

BOMBEROS VOLUNTARIOS

La Federación Santafesina de Bomberos Voluntarios dio los primeros pasos para su formación en el cuartel de Gálvez, en el mes de agosto del año 1970. De aquellos 8 cuarteles hoy cuentan con un total de 143 y algunos en formación. A lo largo de los años han logrado la reforma de la ley provincial del Bombero Voluntario y su decreto reglamentario –Ley Nº 12.969 Decreto reglamentario 0464– en el que varones y mujeres gozan de un reconocimiento equiparado a una jubilación, obra social y seguros pagos por el gobierno, y el derecho a una vivienda en planes provinciales, entre otros beneficios.

PRESENTES

De la actividad, también participaron los ministros, de la Producción, Luis Contigiani; y de Infraestructura y Transporte, José Garibay; la diputada provincial, Clara García; el senador departamental, Danilo Capitani; el secretario de Protección Civil, Marcos Escajadillo; el subsecretario de Protección Civil de la Nación, Marcelo Rozas Garay; el subsecretario de Protección Civil de la provincia, Antonio Moyano; el director Provincial de Defensa Civil Zona Norte, Daniel Chersich; el presidente de la Federación Entrerriana de Asociaciones de Bomberos Voluntarios, Pedro Bisogni; el jefe de Operaciones Provincial, Guillermo Brignone; el director de la Escuela Provincial, Pedro Obulien; autoridades nacionales, provinciales y locales; y de Bomberos Voluntarios de todas las Asociaciones de la provincia.