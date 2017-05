Lifschitz abrió el 135 período ordinario de la Legislatura Provincial

01/05/2017 Comentarios (0) Vistas: 1356 Noticias, Política, Provinciales

El gobernador hizo un balance de su gestión, destacó la situación que atraviesa SanCor, la principal empresa láctea de la provincia, y remarcó la necesidad de reformar la Constitución.

El gobernador de Santa Fe, Miguel Lifschitz, dejó inaugurado este lunes el 135º período de sesiones ordinarias de la Legislatura, tras pronunciar el mensaje de apertura en el recinto de la Cámara de Diputados, con un balance de las acciones realizadas en los 505 días que lleva de gestión.

Entre los principales anuncios, el gobernador hizo un paréntesis para destacar la situación que atraviesa la empresa santafesina SanCor, cuyo “destino se está definiendo en estas horas”. También se refirió a la tragedia de Monticas y anunció el envío a la Legislatura de un proyecto para una nueva Ley de Transporte.

Por otra parte, anunció un proyecto de ley de Paridad de Género para las listas de candidatos de las legislativas y, del mismo modo, para una ley provincial de Juventudes.

“Este es mi tercer discurso en el recinto: en el primero había promesas y compromisos; en el segundo, algunos avances de gestión. Goy llego con más de 16 meses, es decir un tercio de la gestión de mi gobierno”, y habiendo “recorrido nuestra provincia de punta a punta, una y otra vez todo el territorio”.

Lifschitz sostuvo que “hemos enviado una gran cantidad de mensajes y de proyectos durante este tiempo, de gran importancia institucional y política, que han sido aprobados por la Legislatura. Esto me enorgullece porque en un país donde se profundizan las grietas y la confrontación entre los partidos políticos, en Santa Fe abrimos escenarios de diálogos, de tolerancia y de construcción colectiva, priorizando la construcción de un proyecto de progreso y desarrollo sólido y sustentable para las generaciones de las próximas décadas”.

“Estoy convencido de que debemos recorrer el camino de la unidad de los argentinos y de los santafesinos alrededor de un proyecto político que articule acuerdos entre los partidos y las organizaciones sociales”.

“Siento que construimos ese camino en nuestra provincia, con planes a futuro como el Plan del Norte, el Plan de la Costa, el Acuerdo Capital, o el Acuerdo por Rosario. La regularización del Fondo de Obras Menores, la puesta en marcha del Plan Equipar, o el programa Pueblo Mío dan cuenta de esa voluntad. La puesta en marcha de la Ley de Áreas Metropolitanas nos permite fortalecer el trabajo asociativo en los grandes centros urbanos”.

“Con el gobierno nacional, con quien tenemos diferencias políticas y a veces de diagnósticos y análisis de la realidad, hemos procurado siempre tener una relación constructiva. Y en honor a la verdad, debo decir que en general hemos encontrado puertas abiertas, no siempre hemos tenido las respuestas que esperábamos, pero sí predisposición para buscar alternativas”, afirmó.

“Hemos asumido la defensa del federalismo, como una cuestión de Estado; un federalismo moderno y colaborativo que no se reduzca sólo a exigir mayores recursos, sino también a comprometer mayores niveles de participación en la solución de problemas estructurales de la Argentina y en la toma de decisiones estratégicas para el país”.

DEUDA POR LA COPARTICIPACIÓN

Lifschitz se refirió al reclamo por la deuda por la coparticipación. “Desde el primer semestre del año pasado iniciamos conversaciones con el gobierno a efectos de arribar a una solución acordada que permita establecer un monto actualizado de esa deuda, y también la forma y los plazos de pago. Los tiempos ya se han excedido demasiado; sin embargo, hemos preferido seguir priorizando el camino de las negociaciones políticas antes que iniciar un nuevo litigio. Estimamos que, de acuerdo a los compromisos que ha asumido el gobierno nacional, y que ha ratificado recientemente el ministro del Interior, hay voluntad para resolver la situación de manera acordada con la provincia de Santa Fe, y estamos a la espera de recibir una contra propuesta para arribar a un acuerdo”.

“Estos recursos se aplicarán, como resolvió oportunamente la Legislatura, a obras de infraestructura en toda la provincia y, además, como esta deuda es coparticipable a municipios y comunas, también estos se beneficiarán en la manera que les corresponde”.

En este camino de la unidad, el gobernador también se refirió a los avances “en acuerdos, de manera inédita, con provincias vecinas en la marco de la Región Centro”.

DEFENSA DEL TRABAJO Y SANCOR

“Antes de iniciar un balance de las acciones que hemos emprendido y que tenemos por delante, quiero hacer mención especial a dos temas importantes que son de la coyuntura, de lo que hoy estamos celebrando por una parte; y de lo que estamos esperando como solución”, mencionó.

“En primer lugar, me refiero al día del trabajador en un momento muy especial cuando hay muchos trabajadores que están preocupados por el futuro de sus puestos de trabajo, por lo cual creo que vale que hagamos aquí un homenaje a los trabajadores. Muchas veces parece, no solamente en la Argentina sino en el mundo, que el capital es más importante que el trabajo, que la competitividad es más importante que el empleo, que la rentabilidad es más importante que los salarios, y que los intereses de los grupos económicos son más importante que el interés general. Por eso creo que es importante reivindicar el valor del trabajo y de los trabajadores, y también de las organizaciones gremiales”.

Lifschitz se refirió a la situación que atraviesa la empresa SanCor: “Por estas horas se esta definiendo el futuro de SanCor. Yo nací en Rosario, me crié y crié a mis hijos consumiendo los productos de SanCor, que siempre fueron de excelente calidad y de precios razonables; seguramente como la mayoría de ustedes, porque estamos hablando de la principal empresa de Santa Fe. Casi 80 años de vida, 70 cooperativas asociadas, más de 1500 tamberos, 4500 trabajadores y más de 22000 trabajadores indirectos. Es la mayor fuente privada que tenemos en la provincia, pero no sólo eso, es la vida de Sunchales, de Centeno, de San Guillermo, de Gálvez, y de tantos pueblos pequeños de Santa Fe y de la provincia de Córdoba. Es la cooperativa de producción más grande de la Argentina y una de las más grandes de todo el mundo”.

“SanCor no es de los directivos, ni de los productores que la integran, ni siquiera de los trabajadores. SanCor es de Santa Fe, es nuestra; y a SanCor no la fundieron los directivos, ni el gremio, ni la baja del precio internacional de la leche; la quebraron todos los gobiernos, porque nunca hubo una política nacional para la lechería”, remarcó.

“El problema, como se lo hemos planteado varias veces al ministro de Agroindustria, es si queremos la seguridad alimentaria para los argentinos, si queremos una industria nacional, si creemos que el modelo cooperativo sigue teniendo vigencia y vale la pena sostenerlo, si queremos desarrollo en el interior y mantener la ruralidad con pequeños productores, si creemos, como ocurre en la mayoría de los países del mundo, que el Estado debe regular y ordenar la cadena láctea. Yo confío en las buenas intenciones y en las buenas gestiones se están llevando adelante por el ministro de Agroindustria de la Nación y también por el ministro de Trabajo, que están al frente de esta negociación. Confío en que esta vez va a llegar el salvataje necesario para la empresa y también confío en que las autoridades de la empresa, los trabajadores y los dirigentes gremiales van a estar a la altura de las circunstancias. Lo que sí les puedo asegurar es que el gobierno de Santa Fe estará siempre al lado de Sancor, de sus trabajadores y de sus productores en las buenas y en las malas. Cuenten con eso”, indicó el gobernador.

En el mismo sentido, mencionó que “en 2016, la economía de esta provincia fue la única que creció en la Argentina, cuando todas las demás provincias tuvieron un ciclo recesivo, Santa Fe logró quebrar ese ciclo y tener un 0,6% de crecimiento. Fue también la única provincia que no tuvo caída de energía registrable. Estas no fueron realidades que se dieron de manera espontánea y natural; tuvo que ver, no solamente con la potencia de la estructura productiva santafesina, sino también con la acción definida de un gobierno para apuntalar y apoyar a los sectores productivos más comprometidos, con más dificultades, con muchas herramientas que pusimos en marcha a través del Ministerio de la Producción y al mismo tiempo, con la intervención oportuna del ministro de Trabajo en toda las situaciones difíciles que se fueron dando”, entre las que mencionó el caso de la firma Mefro Wheels, como el más emblemático y “la enorme inversión en obra pública del año anterior, más de diez mil millones de pesos, contribuyó a sostener el empleo”.

PRODUCCIÓN

En materia productiva, el gobernador señaló que “el plan de desarrollo industrial que pusimos en marcha, que significó una inversión de casi 700 millones de pesos, el año anterior y que duplicaremos este año, ha sido una experiencia con resultados realmente positivos, que vamos a volcar en el proyecto de ley de promoción y desarrollo de las actividades industriales, para reemplazar a la vigente. La mirada monitora de inversiones ha informado la cifra de 26 mil millones de pesos de inversiones privadas, durante el año 2016, en la provincia de Santa Fe”.

De igual modo, añadió que “el plan de economía social y solidaria para la provincia prevé una inversión de 750 millones en tres años para fortalecimiento institucional, dar créditos, educación, capacitación y asistencia técnica. De verdad que entendemos las reglas de la competitividad, en el mercado y en el sector agropecuario, pero también entendemos la necesidad de la subsistencia, de la deuda en amplias zonas del interior, particularmente, en el norte santafesino, donde el desarrollo rural está muy vinculado a pequeñas unidades económicas, a la agricultura familiar, y por lo tanto, hemos creado estrategias para sostener y apoyar este tipo de actividades. Y vamos a acompañar este año más de mil proyectos de emprendedores en 80 localidades, haciendo hincapié en la innovación, el agregado de valor y la participación de los jóvenes”.

“Quiero destacar como un hito la creación del Fondo de Inversión y Desarrollo. Un proyecto con destino de futuro, recuperando para el Estado la capacidad de financiar el desarrollo, de manera directa. Este fondo, de 400 millones de pesos, permitirá asistir de manera fácil, rápida y sencilla, como ya lo estamos haciendo, a 1300 pequeños establecimientos tamberos, afectados por las inundaciones”, dijo.

TRABAJO

En materia de trabajo, Lifschitz aseguró que “nos hemos planteado que este año 2017 tiene que ser el año del trabajo en Santa Fe, después de haber cerrado el año pasado con datos positivos, estamos en condiciones, a pesar de las dificultades del contexto, de apostar a que este es el año récord en la generación de empleo. Para logralo vamos a trabajar de manera conjunta con el sector privado, con el sector social, acompañando, promoviendo y desarrollando el trabajo en todas sus variantes. Vamos a presentar una nueva forma de trabajo decente, que estamos construyendo con sindicatos, cámaras empresarias y la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y a potenciar el programa Redes, que va a desarrollar este año más de mil cursos de capacitación laboral para jóvenes, y adultos mayores. Hemos invertido, entre el año pasado y este año, 132 millones de pesos para financiar proyectos de desarrollo de transferencia de conocimientos al sector productivo”.

“Este año -continuó- tenemos que avanzar en el marco regulatorio de la entidad eléctrica, para toda la provincia, que pueda ordenar la intervención de la empresa provincial y también de las cooperativas eléctricas. La Empresa Provincial de la Energía (EPE), es una pieza clave a la hora de plantear una estrategia integral de desarrollo para la provincia y queremos una EPE moderna, eficiente y proactiva, en manos del Estado y al servicio de los usuarios y de las empresas”.

Igualmente, sumó que “el Fondo de Electrificación Rural, está financiando este año 350 millones de pesos en obras de ampliación y recambio de la red en zonas rurales, priorizando aquéllas con más potencialidad productiva. La aplicación de este fondo va a cambiar para siempre la vida en la ruralidad, especialmente en el norte santafesino y una amplia región en el interior”.

“También el gas natural es una prioridad para el gobierno y que estamos poniendo en marcha no solamente con nuestra empresa provincial como lo prevé la Legislatura, sino también en una discusión con la concesionaria Litoral Gas, y con el órgano regulador a nivel nacional, para ver qué parte de los tendidos de gas, qué parte de la estrategia de desarrollo del gas natural en la provincia, queda en nuestras manos”, agregó.

MEDIO AMBIENTE

En relación a ese punto, Lifschitz mencionó la elaboración de una Agenda Hídrica: “La presentamos en febrero de este año y resume acciones de corto y mediano plazo. El objetivo de esta agenda es incorporar acciones integrales, programadas, en el marco de participación y consenso. Creemos que es fundamental generar una cultura del abordaje de los problemas productivos, de los problemas climáticos y de los problemas del ambiente, de una manera integradora y en un escenario de acuerdos. Hemos aprendido que no solamente con obras se resuelven los problemas hídricos, aunque las obras son necesarias, pero hay que definir qué obras y en qué lugares, evitando soluciones que beneficien a unos y perjudiquen a otros. Otro aspecto esencial de las políticas ambientales es la conservación del suelo”.

En tal sentido se refirió a una “ley de conservación de suelos para estimular y promover las buenas prácticas en materia de conservación y penalizar a aquellos que no las cumplan. Otro aspecto que nos parece de extrema importancia y que resulta urgente resolver para evitar conflictos de carácter social y para asegurarnos también la protección de la salud de los santafesinos: me refiero a la aplicación de agroquímicos y fertilizantes, tema polémico que genera controversia en el ámbito técnico, científico y productivo que ha llevado esos conflictos en varias ocasiones a la justicia”.

“Entendemos que esto debe resolverse desde la política, que somos los funcionarios del gobierno y los legisladores los que tenemos la obligación de establecer un marco adecuado que permita conciliar las miradas, las perspectivas y los intereses en beneficio del interés general y de la población. Otro de los aspectos que hemos priorizado tiene que ver con la forestación y la presencia del árbol como un elemento natural identificado con la historia y la cultura de los santafesinos, indispensable para la vida humana y la sustentabilidad del ambiente. Hemos impulsado el proyecto de Ley del Árbol, que complementa una ley ya vigente que es la de protección de bosques nativos”, afirmó.

ARCAS DEL ESTADO

Con respecto a los temas tributarios, el gobernador destacó “como un hito importante el año pasado, que de la ley tributaria aprobada por esta Legislatura, con una metodología tan exitosa que fue incorporado como un articulo de la ley tributaria y quedará para el futuro”.

“Otro hito significativo ha tenido que ver con la emisión de títulos de deuda: se pusieron en marcha los procedimientos para lograr la emisión en dos tramos de los 500 millones de dolares autorizados. Era la primera vez que la provincia hacia una emisión de este tipo, y se consiguieron las tasas de interés mas bajas entre las obtenidas por las provincias argentinas. Podemos decir que Santa Fe es la provincia con menor nivel de de endeudamiento. El total de la deuda que la provincia debe abonar en los próximos años representa menos de un mes de los recursos provinciales”.

Lifschitz también remarcó “como un hecho significativo que hemos concluido exitosamente las negociaciones salariales con el sector público. La decisión de nuestro gobierno de mantener un dialogo respetuoso y atento para buscar alternativas que eviten conflictos, y también de hacer una oferta que mejore el poder adquisitivo de los salarios con una cláusula de ajuste automático, que se dispara inmediatamente si la inflación superara el tope acordado. Esto expresa una decisión y una concepción del gobierno de Santa Fe que no quiere hacerle pagar a los trabajadores públicos el costo de la inflación y pretenden mantener la calidad de los salarios obtenida trabajosamente en los últimos 10 años”.

PLAN ABRE

El gobernador se refirió a la inclusión social como “otro de los desafíos, quizás el más importante en el largo plazo y el más urgente. Tiene que ver con lograr mayores niveles de justicia social, de integración urbana en las ciudades, de integración territorial en la provincia y, en ese marco, también las transformaciones de la Justicia, de garantizar la seguridad, la prevención del delito y promover los derechos humanos. Con este sentido ha surgido el Plan Abre, una gran iniciativa de Antonio Bonfatti. Una herramienta de prevención en los grandes conurbanos de la provincia. Hoy estamos interviniendo en más de 50 barrios de las ciudades de Rosario, Santa Fe, Villa Gobernador Gálvez, Santo Tomé, Pérez”. Y anunció que próximamente se extenderá a Reconquista.

“Se trata de barrios en situación de vulnerabilidad, donde la mayoría de los habitantes están por debajo de la línea de pobreza; asentamientos irregulares, urbanizaciones precarias, Fonavis caracterizados por el alto nivel de deterioro de los edificios”, dijo.

“El plan abre interviene de manera integral con obras y emprendimientos de mejoramiento barrial, de las viviendas, relocalización, apertura de calles, y ahora hemos iniciado una nueva etapa que es el Abre Familia. Ya no solamente se trata de acercar las políticas del Estado, sino de llegar a cada hogar, de golpear las puertas de cada vecino para acercarle las propuestas, las políticas, las acciones y para garantizar derechos básicos”.

Al respecto, destacó los “informes de la Universidad Católica Argentina que miden un descenso de la pobreza en el Gran Rosario y en el Gran Santa Fe nos confirman la validez de estas políticas aplicadas”.

En el mismo sentido, mencionó al “programa Nueva Oportunidad que es una gran herramienta exitosa de abordaje de los problemas de los jóvenes en situación extrema de vulnerabilidad social, en muchos casos en conflicto con la ley, con problemas de adicciones, sin trabajo ni posibilidad de conseguirlo, que han abandonado sus estudios. Este programa se propone contener, formar, capacitar, integrar socialmente, recuperar a los jóvenes. Estamos convencidos de que la disminución de los niveles de violencia en las dos grandes ciudades de la provincia tiene mucho que ver con estas políticas de inclusión social de los jóvenes”.

DERECHOS HUMANOS

“Queremos avanzar en una impronta que no solo se asocia a la memoria, la verdad y la justicia, sino también a la recuperación de los sitios de memoria y hacia una mirada amplia hacia los derechos humanos, a las políticas destinadas a los pueblos originarios, al género, a la diversidad, a la protección de las víctimas, de los niños, de las personas mayores. Una concepción amplia que nos ubique como una provincia que promueve, que respeta, que garantiza los derechos humanos en todas sus dimensiones”, sumó.

GÉNERO

Sobre ello, anunció que “estaremos enviando un proyecto de ley de paridad de género a los cuerpos legislativos. No sin antes hacer una ronda de diálogo con los partidos políticos para buscar un acuerdo y consenso político en la provincia de Santa Fe que nos permita consagrar este importante avance y reconocimiento al derecho de igualdad a las mujeres”.

PREVENCIÓN DEL DELITO

“Esta claro que la seguridad, la prevención y la persecución del delito sigue siendo lamentablemente la principal demanda de los ciudadanos. Al inicio de mi gestión, hace 16 meses, constituía para mí el desafío más importante. La mayor preocupación, la preocupación más aguda, el tema que me abría mayores interrogantes, de mayor duda, el más difícil de abordar. Hoy 16 mese después, siento que hemos avanzado, no porque la situación esté resuelta, no porque no haya casos resonantes como el de ayer, en mi ciudad, en Rosario; sino porque creo que hemos encontrado una senda, que hemos ido construyendo entre todos un camino y que ahora se trata de seguir avanzando paso a paso, de no aflojar en el esfuerzo, mejorando cada día”, indicó el gobernador.

“Los resultados, los indicadores objetivos nos indican que estamos avanzando. Hemos encarado una lucha frontal contra el narcotráfico en todas sus manifestaciones y dimensiones; se han desbaratado grandes organizaciones complejas que operaban en Santa Fe y en otras provincias gracias al trabajo conjunto de las fuerzas federales y con el Ministerio de Seguridad de la Nación. También estamos persiguiendo el narcomenudeo trabajando en conjunto con las fuerzas federales. Se ha incrementado la presencia policial en las rutas y eso es creo que es visible. Hemos mejorado la presencia en las grandes ciudades a través de un sistema de patrullaje. Hay inversiones en equipamiento, se ha incorporado tecnología, movilidad; se invierte en cárceles, en comisarías. Se ha habilitado el primer centro de la Policía Científica en Rosario. En las próximas semanas estaremos habilitando uno similar en la ciudad de Recreo. Hemos puesto en marcha la escuela superior para la formación para oficiales y la escuela de especialidades policiales”.

“Estamos en el camino de construir una mejor seguridad para Santa Fe,y una policía más profesional, más capacitada y con mejores herramientas para combatir el delito”, concluyó.

CULTURA Y EDUCACIÓN

“Una cultura y una educación destinada para la vida, para el trabajo, para la innovación, para la convivencia. Estamos, no solo garantizando la educación, sino construyendo un proyecto educativo que ha tenido este año un amplio espacio de debate público con todos los actores de la sociedad civil. El proyecto que vamos a presentar en la Legislatura es un verdadero ejemplo de debate y de construcción colectiva de un proyecto. Este proyecto se sustenta en una fuerte inversión, casi el 36% del presupuesto, es una de las mayores provincias que invierte en educación: sólo en infraestructura escolar casi 2000 millones vamos a invertir en estos dos años de gestión. Y el otro instrumento importante de este proyecto es la formación docente porque no hay recetas exitosa en materia educativa sino hay un proyecto de mejorar la calidad y formación de nuestros docentes”.

Del mismo modo, recordó que “hemos priorizado la educación inicial y podemos decir que en este año 2017 todos los niños y niñas de 4 años han tenido su lugar en la educación inicial. Es una de las pocas provincias que ha garantizado lo que establece la nueva ley de educación”.

No obstante, el gobernador reconoció que “falta mucho todavía, sobre todo en el colegio secundario donde tenemos que cumplir la meta de lograr que todos los jóvenes terminen el ciclo secundario de la enseñanza. Para ello hemos puesto en marcha el programa Vuelvo a Estudiar, un programa premiado a nivel nacional y distinguido a nivel internacional. Y el Vuelvo a Estudiar Virtual que ha permitido recuperar a varios miles de jóvenes para incorporarlos nuevamente en el sistema educativo”.

“También la cultura, los jóvenes y la participación han sido entendidos como política de Estado. Toda la política de participación de derechos, de promoción de juventudes se resumen en la Ley Provincial de Juventudes que estaremos presentando en los próximos días para que sea tratada por esta Legislatura”.

PLAN DE INFRAESTRUCTURA

Lifschitz destacó la recuperación de la red vial primaria y de nuevas rutas, “priorizando los accesos a los pueblos con el objetivo de que al término de nuestra gestión, no quede ningún pueblo que no tenga una conexión segura con las rutas con las cuales se comunica. Tras 20 años de delegación del mantenimiento en comunas y municipios de los caminos rurales de jurisdicción provincial, hemos tomado la decisión de iniciar un proceso de reconstrucción total de la red en sus tramos más afectados, previendo para ello la licitación de los trabajos en una cifra de mil kilómetros por año a partir de este año y durante los próximos 5”.

“Los acueductos han sido parte también de nuestra estrategia de prevención en materia de obra pública. Han avanzado y siguen avanzando todos los que estaban en marcha, particularmente el de Reconquista que es la gran obra. Hemos continuado con el acueducto norte, Desvío Arijón, San Javier y San Lorenzo y estamos esperando finalizar los trámites para iniciar el que va a vincular a Desvió Arijón con Rafaela”.

“Otro gran capítulo es el de las obras hídricas. Hemos priorizado un plan muy ambicioso con mucha inversión ejecutada y en ejecución, priorizando los cascos urbanos; y faltan todavía muchas obras, sobre todo en las zonas rurales y ese es nuestro desafío para los próximos años. Quiero recordar también que estamos en mora en la sanción de una ley de Aguas que esté en consonancia con los principios rectores que se han fijado a nivel nacional. Quiero transmitirles la urgencia que expresan los sectores del sector productivo, técnico y académico para que avancemos en esta dirección”, mencionó.

En este contexto, el gobernador se refirió a la “crisis del transporte de pasajeros en la Argentina: la desaparición de los ferrocarriles, el aumento de los costos internos del transporte que los convierte en servicios de baja rentabilidad muy dependientes de los subsidios del Estado han determinado la desmejora de los servicios en todo el país y la provincia no es una excepción. A lo largo de décadas no fuimos capaces de introducir mejoras sustantivas en el sistema de transporte. El accidente fatal de la empresa Monticas nos conmina a actuar con celeridad. Hemos tomado decisiones rápidas en ese caso, lo que ha permitido reemplazar la totalidad de las líneas que tenía la empresa y adjudicarlas a un nuevo concesionario. El resto del transporte de la provincia requiere de una transformación que no se podrá hacer de un día para el otro pero hemos puesto en marcha un plan serio y responsable que ya se venía implementado pero hemos fortalecido en recursos e infraestructura para darle más velocidad en su aplicación, más control, más exigencias y una nueva ley del Transporte que vamos a enviar para su tratamiento en las próximas semanas”.

REFORMA DE LA CONSTITUCIÓN

Por último, Lifschitz se refirió a la reforma de la Constitución: “no es para mí un tema más. Uno lo puede plantear desde la lógica de la política pero también de los ideales y las banderas que cada uno de nosotros hemos levantado a lo largo de la vida, reconociendo que hay una cultura constitucional en esta provincia de Santa Fe”.

“Hablar de la reforma que necesita Santa Fe es un desafío pero también una necesidad, una oportunidad para que la política se reencuentre con la sociedad en el debate de los temas realmente importantes, de fondo y de futuro. Una oportunidad para que la sociedad recupere la confianza en la política, pero además para que la política recupere su función de dar forma y contenido al futuro y no solamente la discusión de la coyuntura”.

“Creo que es una oportunidad para refundar el federalismo desde Santa Fe, para pensar en un federalismo moderno del siglo 21. Para volver a hablar de justicia social, de igualdad, de solidaridad para hablar de sustentabilidad y cuidado del ambiente, de los recursos naturales, de soberanía o extranjerización de la economía, que no es un debate solamente del pasado, de calidad institucional, de transparencia, de corrupción, de igualdad de género, de reconocimiento a la diversidad, a los derechos humanos, a la memoria, a los pueblos originarios, los derechos de los niños, niñas y adultos mayores, la incorporación de nuevas tecnologías y cómo garantizamos el acceso de todos los santafesinos. Son temas desafiantes, son los grandes temas de la política santafesina. Sé que hay muchas urgencias que requieren nuestra atención, pero también que el momento es ahora, que depende de nosotros y que podamos optar entre dejar una huella para el futuro o pasar por la historia. Supongo que, como la mayoría de ustedes, queremos elegir el primero de esos caminos que es el del futuro”, dijo por último el mandatario, para dejar inaugurado el período 135 de sesiones ordinarias.

Etiquetas: APERTURA, FASCENDINI, LEGISLATURA, LIFSCHITZ, ORDINARIAS, PIROLA, sesiones