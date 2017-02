Libertad venció a Rivadavia y sigue imparable en su zona

12/02/2017 Comentarios (0) Vistas: 1359 Deportes, Noticias, Voley

Por el quinto weekend de la Liga A2, Libertad derrotó a Rivadavia en San Jerónimo por 3-1 y se afirma en el primer puesto de su grupo. Policial volvió al triunfo y en su grupo ganaron Rosario, Villa Dora y Jujuy Vóley. Además, por el Grupo A ganaron Matanza y Ateneo, que le sacó tres puntos de ventaja a UVT.

Uno de los duelos más esperados de esta jornada era el partido por la Zona B entre Libertad y Rivadavia. Los locales se adelantaron 2-0 pero la visita descontó por 26-24 y le puso suspenso al desarrollo. Finalmente, Libertad recuperó contundencia en el cuarto set y se llevó los tres puntos. Por este grupo, Policial logró un triunfo clave en su visita a Social Monteros por 3-0.

En tanto, en la Zona A, en primer turno Matanza se quedó con un partido picante ante Obreros por 3-1 en su segunda victoria de la temporada. De esta manera mantiene sus esperanzas de clasificar a la próxima fase de cuadrangulares. Posteriormente fue el turno del partido entre Ateneo y Estudiantes. Allí, el equipo de Catamarca se adelantó 2-0 pero Estudiantes reaccionó en el tercero para darle suspenso al encuentro. Casi cerca de la 1 de la mañana, finalmente Ateneo lo resolvió 3-1 para repetir el resultado que logró en General Belgrano.

Por la zona C, los tres equipos que ganaron repitieron el resultado de la ida. Rosario derrotó a San Martín de Mendoza y sigue con puntaje perfecto, mientras que Villa Dora venció 3-1 a CoDeBa y Jujuy Vóley superó en sets corridos a Central Norte de Salta. Con estos resultados, Rosario, Villa Dora, Jujuy y Monteros están en zona de clasificación.

Miércoles 8 de febrero

(Zona A) UVT – Selección Argentina 2-3 (25-11, 23-25, 22-25, 25-19, 13-15)

Jueves 9 de febrero

(Zona A) Banco Hispano-Selección Argentina 3-2 (11-25, 25-22, 19-25, 25-22, 21-19)

Viernes 10 de febrero

(Zona D) San Julián-Neuquén Vóley 2-3 (25-23, 15-25, 23-25, 25-21, 12-15)

(Zona D) Independiente-Def. de Viedma 1-3 (19-25, 25-23, 25-27. 27-29)

Sábado 11 de febrero

(Zona A) Obreros-Matanza 1-3 (23-25, 18-25, 25-21, 20-25)

(Zona A) Ateneo-Estudiantes 3-1 (25-22, 25-20, 21-25, 25-20)

(Zona B) Social Monteros-Policial 0-3 (21-25, 20-25, 26-28)

(Zona B) Libertad-Rivadavia 3-1 (25-22, 25-15, 24-26, 25-19)

(Zona C) Villa Dora-CoDeBa 3-1 (16-25, 25-18, 25-16, 25-7)

(Zona C) Club Rosario-Munic. San Martín 3-0 (25-16, 25-19, 25-21)

(Zona C) Jujuy Vóley-Central Norte 3-0 (29-27, 25-22, 25-21)

Domingo 12 de febrero

(Zona A) 20hs Obreros-Estudiantes

(Zona A) 22hs Ateneo-Matanza

(Zona B) 21hs Echagüe-Rivadavia

(Zona B) 21hs Tehuelches-Policial

(Zona C) 20hs Villa Dora-Mun.San Martín

(Zona C) 21hs Rosario-CoDeBa

(Zona C) 21hs Jujuy Vóley-Monteros

(Zona D) 21hs San Julián-Def. Viedma

(Zona D) 21hs Independiente-Neuquén

Foto Libertad

