LEF: Nombres de entrenadores que vienen y nombres que van

Con una vuelta olímpica de Atlético de Pilar que parece haber quedado en el tiempo los equipos ultiman detalles para los trabajos de pretemporada que se iniciarán a mediados de enero pensando en la exigente competencia de 2017. En Esperanza aún Sportivo del Norte no definió técnico y Belgrano de Sa Pereira se llevó a Claudio Soria buscando protagonismo. En las últimas horas los nombres de Darío Cabrol y Ramón Centurión sonaron en varios clubes.

Los últimos días del año llegan a su fin y los dirigentes no descasan ultimando detalles para el inicio de la temporada 2017. Con una competencia cada vez más exigente cada club busca ser lo más competitivo posible para pelear la corona 2017.

Con la llegada del fin de año dirigentes quieren cerrar sus cuerpos técnicos y planteles para disfrutar de unas mini vacaciones antes del duro trabajo de pretemporada.

Los técnicos club x club

En Esperanza la cosa parece tranquila en cinco de seis clubes y solo aguardan el comienzo de la pretemporada. Bartolomé Mitre ratificó a Mario Donetti al frente de la institución luego del importante trabajo y campaña obtenida a lo largo del 2016. En San Lorenzo Horacio Hümöller (foto) dio un paso al costado luego de tres exitosos años, incluye un subcampeonato en 2014, y el ex Colón de Santa Fe, Silvio Azoge, fue anunciado en la previa a la Navidad como nuevo entrenador. En Defensores del Oeste un proyecto de cuatro años que dio grandes frutos con Cristian Favre a la cabeza llegó a su fin y Sergio “Ñaca” Cornejo tomó su lugar para volver así a dirigir en Esperanza después de un año y medio cuando un problema de salud lo alejó de los campos de juego. Unión de Esperanza se presta a vivir en 2017 su centenario y buscará protagonismo en los torneos de Liga Esperancina de Fútbol y para eso al frente de los planteles superiores estará el experimentado Nestor Bonetti. En el norte de Esperanza la Asociación Deportiva Juventud ratificó a Germán Montalbetti más allá de nombres que fueron ofrecidos. Sportivo del Norte aún no ha confirmado su entrenador aunque el nombre de Oscar “Cachito” Vera sería el apuntado. Semanas atrás se habló con Sergio Cornejo y Silvio Azoge pero no llegaron a buen puerto las negociaciones. La última semana renunció su presidente por diferencias dentro de la comisión y no se descarta un posible llamado a elecciones.

En San Carlos desde hace varias semanas todo está calmo y se aguarda la llegada de enero para el inicio de la pretemporada. La dirigencia de Central de San Carlos una vez más acertó ratificando en su cargo a Gonzalo Schmidhalter. El ex Vélez Sarsfield realizó un excelente trabajo en categorías formativas y tendrá la posibilidad de continuar por el mismo camino en el plantel superior como lo hizo la última temporada con chicos de la cantera llegando a instancias definitorias. Por el lado de Unión Progresista de San Carlos Sur fue confirmado como técnico de Primera División Daniel Imhoff que hasta la pasada temporada fue el técnico de Reserva con importantes resultados deportivos.

En Franck aún no hay confirmación absoluta de los técnicos que trabajarán en Primera División. En Atlético de Franck los dirigentes ultimaban detalles para la continuidad de Andrés “Hippie” Cabrera que tendría chances de seguir creciendo dentro de el trabajo de Divisiones Inferiores de Colón de Santa Fe. Por su parte Argentino de Franck se despidió de Claudio “Cástor” Soria luego de dos temporadas donde se jugaron finales por Liga Esperancina de Fútbol y Federal C. Si bien no hay confirmación de nombres su supo que los dirigentes mantuvieron charlas con Sergio Piñero que en los últimos años en Liga Esperancina de Fútbol trabajó en Argentino de López, además hablaron con Darío Cabrol y el “Pelado” Ramón Centurión.

Con respecto a los equipos de Autovía 19 aún no hay mayores novedades. Independiente de San Agustín este año decidiría no participar de los torneos de Primera División y solo lo haría con Divisiones Inferiores. Dirigentes de Independiente de Colonia San José mantendrán una reunión este miércoles para definir el futuro en Primera División. Si bien la intención de hacer el torneo superior el club, de gran crecimiento institucional y edilicio, debería comenzar a presentar al menos dos categorías de formativas que no tendría armada. Dependerá en parte de la dirigencia de Liga Esperancina de Fútbol y la opinión de los demás clubes.

Uno de los clubes que pateó el tablero de cara a la próxima temporada es Belgrano de Sa Pereira que, luego de buenos resultados logrados con Marcelo Goux que dejó su cargo cuando fue contratado por Belgrano de Córdba y Martín Minella, contrató a Claudio Soria con el único fin de pelear bien arriba el torneo. Soria era pretendido por varios equipos, entre esos San Martín de Progreso, y finalmente estampó su firma en el “Prócer” de la Autovía 19.

En Humboldt todo está claro. Juventud Unida de Humboldt contrató a Gonzalo Erni y Horacio Aldo Hümöller, luego de tres temporadas en San Lorenzo donde perdió una final con Sarmiento de Humboldt, fue el entrenador elegido por Sarmiento de Humboldt para una nueva etapa luego de la ida de Eduardo Magnín a Unión de Santa Fe.

En Laguna Paiva el futuro parece incierto. Alumni de Laguna Paiva aún no definió su futuro y resta una reunión de sus dirigentes para definir el futuro que lo tendría en el torneo superior de Liga Esperancina de Fútbol. Por su parte Juventud de Laguna Paiva no tendría interés de participar en Primera División y solo lo harían en Inferiores. En la zona otro que se arma para su segunda experiencia en el Oficial de Liga Esperancina de Fútbol es Libertad de Nelson que sumó a Martín Ardiles como técnico.

Un grande de la divisional es Libertad de San Jerónimo Norte que no contará con Carlos Villarreal como entrenador. Lisandro Perusini es un nombre que picó en punta pero dirigentes “Valesanos” no descartan charlas con otros entrenadores. Esta semana sería clave para la llegada del nuevo técnico.

Lejos en el mapa pero con el protagonismo de siempre Santa Clara FBC sueña con el título que se le viene negando en las últimas temporadas y contrató como técnico al ex Colón de Santa Fe Alejandro Gavatorta. Deportivo Gessler, presenta el mismo inconveniente que Independiente de Colonia San José, confió sus servicios a Daniel Ceratto para que sea el entrenador y Argentino de López sin confirmación oficial acordaría la continuidad de Ariel Milacher al frente de Primera División.

En el centro de Las Colonias todo parece más claro y así Daniel Camusso seguirá al frente del Atlético de Pilar que se consagró campeón la última temporada. Este viernes el club despedirá a su goleador, César Carignano, que se despide del fútbol y entre nombres aparece la figura de Juan Manuel Gallegos como posible reemplazante del “Cari Gol”. Los próximos días serán decisivos para el delantero de Atlético de Franck que vería con buenos ojos la partida hacia Pilar.

Por el norte de Las Colonias San Martín de Progreso encara la temporada con el firme objetivo de salir campeón para sellar así de la mejor forma el año de su centenario. El equipo subcampeón 2013 y de buenas temporadas ya no contará con Ariel Catinot en el banco de relevos y Martín Celeri, proveniente de La Salle en Liga Santafesina de Fútbol, será su reemplazante. En Unión de Santo Domingo aún no hay confirmación luego de la salida de Marcelo Aranda y en los próximos días llegaría el nombre del nuevo entrenador. En el “Santo” suenan los nombres de Ramón Centurión y Cristian “El Bocón” Torres entre otros. El “Capo” del norte ya no contará con la experiencia de Javier Berzero y así la dirigencia de Domingo Faustino Sarmiento puso manos a la obra y confirmó a Exequiel Cinturión, hombre de la casa, para continuar con el proyecto de la institución.

