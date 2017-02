Las ópticas no atienden a afiliados de Pami

14/02/2017 Comentarios (0) Vistas: 1090 Gremiales, Noticias, Provinciales

En toda la provincia de Santa Fe, las ópticas suspendieron el viernes la atención a afiliados de Pami por tiempo indeterminado, ya que la obra social de los jubilados adeuda aranceles desde octubre, y mantiene valores de cobertura que no se actualizan desde abril de 2015.

El corte de la atención fue dispuesta por el Colegio de Ópticos de la Provincia de Santa Fe y la Cámara de Ópticas de la ciudad de Santa Fe, haciendo eco de una medida adoptada por la Cámara Argentina de Óptica (CADEO) y otras entidades nacionales.

“Cuando viene un jubilado le explicamos que no estamos atendiendo por Pami y que tiene que pagar los anteojos en forma particular. Pero la mayoría no lo hace porque no tiene con qué”, relató Roberto Izquierdo, detrás del mostrador de una reconocida óptica de Santa Fe.

Izquierdo, quien también preside la Cámara de Ópticas de la ciudad de Santa Fe, destacó que las exigencias de la obra social en cuanto a la prestación están a la orden del día, pero los montos contemplados cubren sólo 244 pesos de los 580 pesos mínimos que implica el costo de unos anteojos (300 pesos de armazón y 140 pesos cada lente).

“Las ópticas vamos a pérdida. Hasta ahora hicimos lo que pudimos para brindar el servicio y no dejar al jubilado sin anteojos: comprábamos los armazones más económicos, de plástico, y otras veces ellos pagaban la diferencia; pero el problema se agrava con el correr de los días porque Pami cada vez se atrasa más y los costos se elevan”, sostuvo Izquierdo.

Conflicto nacional

Desde la Cámara santafesina destacaron la buena predisposición de las autoridades locales de Pami y lamentaron que su accionar esté supeditado a las decisiones nacionales. “Nos dicen que aquí no tienen poder de decisión, que mandan las quejas, inquietudes y deudas a Buenos Aires pero no obtienen respuesta”, expresó Izquierdo.

A nivel nacional el presidente de CADEO, Mario Daniel Soltak, explicó a este medio que esta restricción responde a reuniones infructuosas mantenidas por la entidad con dirigentes de Pami. “Tuvimos más de 10 reuniones e incluso el director ejecutivo de Pami, Carlos Javier Regazzoni, nos prometió un aumento de arancel que no se cumplió. No sólo nos adeudan el pago de los últimos seis meses, también exigimos aumentar los aranceles que datan desde hace dos años, porque nos ofrecen un incremento del 20 % que es insuficiente”, dijo Soltak.

La restricción a Pami no sólo se implementó en la bota santafesina: las ópticas de Jujuy, Misiones y gran parte de las provincias de Córdoba y Buenos Aires tampoco atienden a los afiliados. Es por la adhesión de la Federación de Colegios de Ópticos de la República Argentina, del Colegio de Ópticos de la Provincia de Jujuy, y de las Cámaras de Ópticos de la provincia de Misiones y de Río Cuarto, con apoyo de la Confederación Argentina de Mediana Empresa (Came) y la Federación de Comercio e Industria de la Ciudad de Buenos Aires.

Fuente: El Litoral

Etiquetas: JUBILADOS, OBRA SOCIAL, ÓPTICAS, PAMI