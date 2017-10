Las copas argentinas 2017 llevarán el nombre “Dr. Gabriel Tonelli”

Uno de los eventos más importantes para voley argentino comenzará a disputarse desde el próximo lunes en Chapadmala, Buenos Aires. Las distintas copas argentinas en cada una de sus divisiones llevarán el nombre “Dr. Gabriel Tonelli” quien en vida tuvo una activa participación con la Federación de Voley Argentino.

A pocos días de las Copas Argentinas 2017, todas ellas se jugarán con el nombre de alguien que estuvo y estará siempre ligado al torneo anual más importante de clubes en las inferiores. Este año las Copas se llamarán “Dr. Gabriel Tonelli”, en homenaje al médico que participó siempre de ellas y este año falleció en San Carlos Centro.

Desde el próximo lunes 30 de octubre comenzarán las Copas Argentinas de Clubes en Chapadmalal que se extenderán hasta el 23 de noviembre.

Se jugarán sucesivamente la Sub 19, Sub 17, Sub 15 y Sub 13, como así también la Sub 16 de Beach Volley en un mes a puro vóley para los más chicos en dicha localidad bonaerense.

No obstante, este año habrá una baja sensible. La de una cara asociada siempre a las Copas Argentinas. Que no sólo llevaba a cabo su labor de médico de los torneos, sino que también era protagonista en cada una de ellas colaborando en todas las áreas.

