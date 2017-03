Lanzaron el quinto año del Plan Vuelvo a Estudiar

05/03/2017 Comentarios (0) Vistas: 871 Educativas, Noticias, Provinciales

“En unos diez años vamos a ver los resultados de lo que estamos haciendo”, dijo el gobernador Miguel Lifschitz.

El gobernador Miguel Lifschitz y la ministra de Educación, Claudia Balagué, encabezaron el acto de lanzamiento de la quinta edición del programa provincial Vuelvo a Estudiar, dando de esta manera inicio a las visitas casa por casa de los equipos territoriales del plan, quienes recorrerán los barrios de las ciudades santafesinas a fin de sumar estudiantes que abandonaron la escuela secundaria.

“Se trata de un proyecto de alto impacto social y de futuro para Santa Fe, que significa la posibilidad de acceder a una educación de calidad que le permita al joven construir un proyecto de vida y ser un buen ciudadano”, remarcó el el gobernador durante el acto que se llevó a cabo este viernes en una escuela de barrio Santa Lucía, en la zona oeste de la ciudad de Rosario.

Lifschitz también destacó la fuerte presencia del Estado provincial a través de la salud y la educación pública, al tiempo que observó que “a veces no alcanza con eso, porque hay mucha gente que queda al margen. Con planes como el Vuelvo a Estudiar y el Abre Familia damos un paso adelante muy importante. Viendo los resultados del Vuelvo a Estudiar podemos decir que estamos muy cerca del objetivo: que todos los jóvenes de nuestra provincia puedan estudiar, porque no habrá futuro para Santa Fe si un joven no transita por los tres niveles de enseñanza”.

Además, el gobernador destacó que se cuenta con “un gran equipo de trabajo” y que “en unos diez años vamos a ver los resultados de lo que estamos haciendo hoy” en el ámbito de la educación pública.

Balagué subrayó que este año se suma al Vuelvo a Estudiar el plan Abre Familia, “para que no quede ningún joven en la provincia sin ir a la escuela, y eso nos permita construir una mejor sociedad”. La ministra de Educación señaló, además, que “en este quinto año consecutivo del Vuelvo a Estudiar vamos a renovarlo y a reforzarlo”.

OBJETIVOS

Este año, los equipos territoriales del Plan Vuelvo a Estudiar visitarán a 4300 alumnos que no finalizaron el secundario para incentivarlos a inscribirse al ciclo lectivo 2017 y que puedan culminar sus estudios. A través de esta modalidad, los equipos territoriales realizan las primeras visitas domiciliarias a los jóvenes y articulan acciones para facilitar su reincorporación al sistema educativo.

En tanto, en la segunda etapa de intervención, cuando los jóvenes ya se incorporan a la escuela, la relación entre los establecimientos, los consejeros e integrantes de los equipos territoriales trabajan en conjunto para garantizar la continuidad educativa. El plan despliega una serie de estrategias tendientes a lograr que los estudiantes retomen, permanezcan y egresen de la escuela secundaria, con foco en la apropiación y construcción de aprendizajes que posibiliten nuevos proyectos de vida.

En este oportunidad, se amplía el plan con una iniciativa inédita de cursado semipresencial destinada a estudiantes mayores de 18 años e implementa una estrategia de inclusión destinada a los trabajadores del Estado, empresas y gremios que se suman a un cursado flexible, que respeta la carga horaria laboral. Hasta la actualidad, retomaron la escuela secundaria más de 15 mil estudiantes en toda la provincia de Santa Fe.





