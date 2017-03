La UNL recibió a 112 estudiantes internacionales

17/03/2017 Comentarios (0) Vistas: 1021 Cultura, Educativas, Noticias

La Universidad dio la bienvenida a 112 jóvenes provenientes de instituciones de 17 países quienes continuarán sus estudios durante el primer semestre en las unidades académicas de Santa Fe y Esperanza. Fueron recibidos por el rector esta mañana.

La Universidad recibió a 112 jóvenes provenientes de diversas universidades de 17 países, que continuarán sus estudios durante el primer semestre en las diferentes Unidades Académicas. Desde la UNL se organizaron diferentes encuentros en los que participan acompañados por sus tutores.

Los estudiantes internacionales que serán parte de la comunidad académica UNL durante la primera mitad del año arribaron a Santa Fe desde Alemania, Brasil, Chile, China, Colombia, Cuba, España, EEUU, Finlandia, Francia, Grecia, Italia, México, Paraguay, Perú, Portugal y Uruguay.

La primera actividad de bienvenida tuvo lugar el jueves 16 de marzo por la mañana en el Paraninfo del Rectorado, donde se realizó un acto a cargo del rector, Miguel Irigoyen, y autoridades de la Secretaría de Relaciones Internacionales de la UNL. En ese marco, Irigoyen expresó: “Somos una Universidad fuerte en ciencia e innovadora. Uno de nuestros ejes está en el fortalecimiento de la internacionalización del currículum y de la movilidad académica y de gestores; esta política aparece como uno de los principios de nuestro Estatuto. Deseamos que tengan una importante experiencia académica y sobre todo una rica experiencia de vida”.

Por su parte, el secretario de Relaciones Internacionales, Julio Theiler, detalló que en esta oportunidad se recibe por primera vez a una estudiante de Grecia así como de numerosos países europeos y latinoamericanos. “Este momento siempre nos llena de alegría y también el poder afirmar que un grupo equivalente de alumnos de la UNL están iniciando sus estudios en las universidades del mundo”, concluyó.

Primeras impresiones

Aino Joanna Kahiluoto de la University of Turku, Finlandia, contó: “Llegué el viernes. Sólo conocía Ecuador y ahora Argentina. Cursaré tres materias de Abogacía en la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales (FCJS) y Español en el Centro de Idiomas. De la Facultad me gustó mucho el edificio y los espacios como el patio y el comedor. Es muy bonita la Costanera y el puente colgante. Me agrada que se pueda caminar tranquilamente en Santa Fe; la gente es muy amable y hay mucho para hacer, música y comidas buenas, el clima es cálido. Quiero recorrer más este país, el norte y el sur”.

“Mi objetivo es aprender nuevos contenidos, ya que las materias son diferentes, y hacer amigos. En mi país estudio Licenciatura en Lingüística, mis estudios están orientados a la variedades del español y creo que este intercambio me va a aportar mucho en ese aspecto. Estaré hasta julio en la UNL”, explicó Fernando Nicolás Durán de la Universidad de la República, Uruguay, que será parte de la Licenciatura en Letras en la Facultad de Humanidades y Ciencias (FHUC).

Encuentros culturales y recreativos

Además del acto formal de recepción en Rectorado, hoy a partir de las 16 se realizará un encuentro de integración cultural en el Predio UNL-ATE a cargo de los tutores internacionales -estudiantes de grado de la UNL- quienes brindarán charlas y presentaciones acerca de la vida en Argentina.

A su vez, entre las actividades programadas se incluye una feria gastronómica en la que los intercambistas internacionales ofrecerán los platos característicos de sus países para degustar. La cita será en Ciudad Universitaria el martes 21 desde las 11.

La agenda se extenderá y complementará a lo largo del semestre con propuestas artísticas, deportivas y recreativas, como clases de danzas típicas en el Foro Cultural, jornadas en el Predio y paseos turísticos por puntos destacados de la provincia de Santa Fe y el país.

Previous

Next 0854 - Estudiantes extranjeros unl

0855 - Estudiantes extranjeros unl

0856 - Estudiantes extranjeros unl

Etiquetas: ESTUDIANTES, EXTRANJEROS, UNL