La UNL entregó sus ‘Aportes para una ley de educación provincial’

Fue esta tarde en el Ministerio de Educación durante un encuentro entre el decano de la FHUC y la ministra. La Universidad dedicó casi nueves meses a la elaboración del texto que pretende sumar una mirada al debate político-educativo.

Ayer martes en la sede de la cartera educativa santafesina, el decano de la Facultad de Humanidades y Ciencias (FHUC) de la Universidad Nacional del Litoral (UNL), Claudio Lizárraga, entregó a la ministra de Educación, Claudia Balagué, el documento ‘Aportes para una ley de educación provincial’.

Según expresó el decano de la FHUC, luego de casi nueve meses de trabajo intenso, la UNL cumple con “un aporte genuino desde una institución pública para el desarrollo de políticas públicas. Es un momento histórico, y desde la Universidad sentimos que no podíamos estar ajenos a ello”. En tal sentido, recordó que desde que se dieron a conocer los primeros proyectos de Ley, sintieron “la necesidad de generar un aporte a partir del análisis de los proyectos y la comparación entre ellos, evaluando además si responden a las diferentes problemáticas del sector educativo en la provincia”.

Minutos antes de dar inicio a la entrega, la ministra de Educación del Gobierno de la Provincia, Claudia Balagué, destacó que el encuentro se produjo como parte de un proceso de construcción de la nueva ley encarado de manera sumamente participativa, involucrando a muchísimos actores en este debate. “Sabemos que la educación es una preocupación de todos y que esta es la oportunidad para construir de cero una ley y hacer que nuestras políticas innovadoras sean políticas de Estado a través de un proyecto que tenga una mirada en el mediano y largo plazo”. Además, agregó que se está trabajando en toda la provincia “con los docentes de todas las escuelas, con los estudiantes y centros de estudiantes, con especialistas en educación, con organizaciones de la sociedad civil, con foros regionales, intendentes y presidentes comunales”.

El documento elaborado contiene un análisis sobre la normativa vigente, asuntos comunes y tensiones entre los proyectos a nivel legislativo, así como puntos de partida y dimensiones a tener en cuenta en la formulación de la futura ley de educación provincial.

Aportes y propuestas

A través del documento presentado se propone “hacer hincapié en un análisis político de los textos legales, antes que una mirada jurídico-legal, de los cinco proyectos de ley que se han presentado en la Legislatura provincial”.

A partir de la lectura de los proyectos, el equipo de trabajo de la FHUC identificó ejes sobre los cuales se especifican acuerdos y tendencias, tensiones y vacancias u omisiones. Ellos son: objetivos, propósitos y rol del Estado; gobierno y financiamiento de la educación; igualdad y calidad educativa; educación superior y formación docente.

En el documento se destaca que “es preciso tener presente que no se legisla sobre el vacío. Santa Fe cuenta con un sistema educativo dinámico y completo, se despliega en numerosos establecimientos, miles de agentes, todos los niveles y modalidades. Esas realidades y su trayectoria deben ser respetadas y reconocidas. No es necesario que una ley provincial cree ex nihilo lo que ya existe. En este punto, es conveniente establecer una precisión conceptual: la educación es un sistema y por lo tanto se debe cuidar la relación entre sus partes pero también reconocer que ningún componente es autónomo”.

Además, se sugiere que “la política pública en educación también debe ser periódica. Los cuatro años del mandato de las autoridades políticas podrían ser tomados como referencia. Eso ayudaría al tono republicano de la rendición de cuentas, la competición democrática y la continuidad de las políticas. Un gobernador y su legislatura debieran emplear su primer año de gestión para proponer un plan de desarrollo educacional. Podría dar lugar a una ley periódica o la simple aprobación de un plan con propósitos y metas. La información estadística y de las evaluaciones institucionales de los cuatro años podrían ser insumos para un informe complejo que dé cuenta del grado de cumplimiento de las metas trazadas en aquel plan”.

Proceso de elaboración del Documento

Desde 2016, un equipo de especialistas de la FHUC trabajó en la elaboración de este documento que aporte al debate de la futura ley.

El trabajo partió del análisis de los cinco proyectos de Ley presentados a lo largo de 2016, provenientes de distintas fuerzas políticas:

Alejandro Boscarol y otros. Bloque Unión Cívica Radical / Frente Progresista Cívico y Social (FPCS). 14/04/16.

Rubén Giustiniani y otros. Bloque Igualdad y Participación del FPCS. 02/05/16.

Verónica Benas y otros. Bloque Participación, Ética y Solidaridad (PARES). FPCS. 03/08/16.

Carlos Del Frade y otros. Bloque Frente Social y Popular (FSP). 31/08/16.

Patricia Chialvo y otros. Bloque Frente Justicialista para la Victoria (FJPV). 07/10/16.

Además del trabajo de análisis documental, se llevaron adelante entrevistas con todos los legisladores, autores de los mencionados proyectos y autoridades del Ministerio de Educación de la provincia.

Síntesis

El Documento refiere a los asuntos comunes presentes en los proyectos de ley presentados.

obligatoriedad, estructura/modalidades, formato escolar, derechos y actores del sistema educativo santafesino; la creación de espacios de participación para que diferentes actores educativos aporten en la definición de políticas educativas en general y curriculares en particular, por ejemplo: un Consejo Provincial de Educación, Consejos Escolares, Foros Educativos Regionales; la organización institucional de las escuelas considerando: a. la ampliación de la jornada escolar en la educación primaria (pensando el trabajo docente en parejas pedagógicas, por proyectos, en talleres) b. la creación de cargos docentes (considerando un tiempo de trabajo entre docentes –capacitaciones–) en la educación secundaria y c. la incorporación de la modalidad de educación virtual / a distancia / el uso de TICs para crear nuevos espacios educativos (Vale aclarar que uno de los proyectos de ley propone como principio educativo la “presencialidad”, idea que supone considerar este aspecto en su especificidad); la generación de un sistema de información, investigación y evaluación del sistema educativo provincial a partir de la implementación de metodologías e instrumentos variados, validados científicamente generados en colaboración con instituciones de educación superior (provinciales y nacionales) para la elaboración de políticas educativas a nivel macro, mezzo y micro que redunden en la mejora de las prácticas educativas; el incremento del financiamiento para la educación, que sea entre el 35 y el 40% del presupuesto general anual provincial para crear las condiciones materiales capaces de sostener las transformaciones necesarias; entre los aspectos más destacados en las fundamentaciones se alude a las disparidades educativas y territoriales. Los escenarios territoriales exhiben grandes diferencias respecto del cumplimiento del derecho a la educación en todo el país y en nuestra provincia en particular, las diferencias entre el norte y el sur también se observan como un asunto a atender.

El equipo de docentes e investigadores que participó de la elaboración estuvo conformado por Laura Tarabella, secretaria académica de la UNL; Natalia Díaz, coordinadora; los docentes de FHUC Bárbara Mántaras, Nora Grinóvero, Julia Bernik, Marcelino Maina, Victoria Baraldi, Mariela Coudannes, María Laura Sabas, Emanuel Ferreyra, Marcel Blesio y la graduada en Ciencia Política Sofía Cattáneo; las profesoras de UNER Gabriela Andretich y Andrea Hernán. Además, participaron activamente el secretario de Planeamiento de UNL, Adolfo Stubrin; y el decano de FHUC, Claudio Lizárraga.

