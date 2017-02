La producción láctea volvió a caer 1,5 millón de litros diarios

22/02/2017 Comentarios (0) Vistas: 1548 Noticias, Regionales

Según el director de Lechería de la Provincia, Pedro Morini, tras la crisis hídrica del año pasado se habían recuperado 1,5 millón de litros de los 3 millones que había caído la producción, pero tras las inundaciones de enero se volvió a perder lo recuperado. La industria trabaja en un tercio de su capacidad instalada total.

(Diario Castellanos) – El director de Lechería de la Provincia, Pedro Morini, estimó que en las cuencas santafesinas solo se están produciendo 5 millones de litros diarios, una caída de 3 millones de litros respecto a la producción de marzo de 2016. Aunque se había dado una recuperación en la segunda mitad del año pasado del orden del millón y medio de litros, las inundaciones de enero volvieron a derrumbar la producción.

Morini estuvo ayer en Rafaela en el marco del relevamiento de tambos que durante lunes y martes se concretó con el fin de recoger información para preparar los créditos del Fondo de Asistencia Directa a tamberos que la Provincia anunció hace pocos días. “Estamos recorriendo todo el departamento Castellanos, visitando 8 comunas de las 46, centralizando la toma de información para que al productor no le quede a más de 20 o 30 kilómetros, y pueda llevar 4 o 5 documentos que son muy simples para acceder a este crédito que se va a monetizar en 15 o 20 días a través del Ministerio de Economía de la provincia de Santa Fe. Nosotros, desde el Ministerio de la Producción, recabamos los datos y vemos cuántas vacas tiene el productor. Los créditos son de 2 mil pesos por vaca para las primeras 200 vacas de cada unidad productiva, de modo que un productor puede acceder desde 2 mil a 400 mil pesos, a devolver en cuatro años, con un año de gracia y un plazo de 36 cuotas mensuales a una tasa simbólica de 3% anual, que es para cubrir gastos de administración”, dijo Morini.

-¿Qué documentos específicamente están solicitando?—preguntó este diario.

– Solo le pedimos el documento de identidad y una fotocopia del mismo; el certificado de emergencia del año anterior, si es que lo tuvieran ya que se renovó automáticamente, y sino lo puede gestionar rápidamente; la última acta de vacunación, donde figura el número de vacas; la liquidación del pago de la leche correspondiente a un mes del año pasado, de modo que se pueda probar que se trata de un tambo; y además le estamos pidiendo que nos traigan una copia del CBU para poder hacer el depósito en el banco.

– Dijo usted que los pagos podrían salir en unos 20 días.

– Si podemos será más rápido. Estaremos monetizando estos créditos con los 150 millones de pesos que ya dispuso la Provincia para integrar al Fondo de Asistencia. Estaremos agotando los fondos de la Provincia a corto plazo y esperamos que la Nación nos envíe los 250 millones de pesos comprometidos para cumplir con todos los productores.

– ¿A cuántos tamberos ya han relevado?

– Esperamos terminar esta semana con alrededor de 350 productores del departamento Castellanos registrados debidamente para la entrega de los primeros créditos. Seguramente van a ser más del doble los productores a los que estaremos asistiendo solo en Castellanos. Quedaron las carpetas en las comunas como para que cada uno de los interesados pueda completarlo. Los tamberos no tienen que preocuparse por los tiempos porque este programa va a quedar abierto, de tal manera que si el productor tiene algún problema y recién viene dentro de 60 días, igualmente va a poder acceder al crédito.

-¿Cómo está hoy la situación en el sector?

– Perdimos 3 millones de litros diarios de producción entre lo que nos ocurrió el año pasado y lo de este año en la Provincia. Habíamos logrado repuntar después de la crisis hídrica de abril, llegando a unos 6,5 millones de litros diarios, pero ahora estamos otra vez en 5 millones de litros. Esta vez le pegó el temporal al corazón de la lechería, que es el departamento Castellanos. Si hay tres departamentos lecheros en Santa Fe son Castellanos, Las Colonias y San Cristóbal, pero Castellanos es el centro de la lechería sin duda. El golpe fuerte fue aquí y algo en el departamento San Martín, así como en las zonas más cercanas de Las Colonias y de San Cristóbal.

-Además de los tambos hay que observar también la situación grave de la industria.

– Sin duda. Son tres millones de litros diarios menos en los caños de las fábricas. La industria láctea de Santa Fe tiene capacidad para producir entre 15 y 17 millones de litros diarios, pero está procesando 5 millones. Por más que se busque en otras provincias hay costos elevados y una capacidad ociosa muy importante. Hoy deberíamos estar produciendo entre 8 y 8,5 millones de litros si no hubieran ocurrido estos problemas climáticos.

– ¿Pasó lo peor y ahora hay que empezar a remar para salir?

– Yo creo que sí, no hay antecedentes históricos de dos eventos en un año, de la magnitud que tuvo esto. Para la lechería fue tremendo, le pegó al 35% o 40% de la lechería provincial. Si la cuestión climática nos da una tregua, pensamos que recién en julio del año próximo vamos a estar otra vez procesando 8 millones de litros.

-¿Están monitoreando la situación de SanCor?

– Nosotros tenemos alguna información. Esperemos que en pocos días más este tema se resuelva para bien de todos. SanCor es una empresa de prestigio internacional, con renombre global. Creemos que se le va a encontrar una salida. Cuando antes se resuelva para disipar la preocupación que tiene la gente.

-¿La Nación está aportando algo?

– Mañana (por hoy) se va a estar reuniendo el Consejo Federal Lechero en Santa Fe. Estamos esperando aportes de 20 millones de pesos del Fondo de Emergencia para atender a las economías chicas, como es el caso de los horticultores, y la apicultura, que también vamos a tratar de ayudar con algún fondo.

Diario Castellanos

Etiquetas: caida, CREDITOS, LECHERIA, PRODUCCION, REUNION, TAMBOS