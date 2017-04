La nueva estación elevadora “no soluciona el problema de las conexiones barriales”

20/04/2017 Comentarios (0) Vistas: 1204 Locales, Noticias

Lo aseguró el secretario de Gobierno de la Municipalidad, Alfonso Gómez, quien explicó “no se podrán sumar más conexiones barriales hasta tanto no se agrande la planta de tratamiento ubicada en Barrio la Orilla”.

Tras el anuncio que realizó la empresa Aguas Santafesina SA (ASSA) para la construcción de una nueva planta elevadora de líquidos cloacales, Gómez brindó precisiones sobre la obra y comentó que “el municipio estará cediendo una porción de un terreno ubicado en calle Maipú al 3100 –que ya estaba cedido a la EPE- donde se hará una subdivisión para que ASSA pueda construir una nueva estación elevadora de líquidos cloacales”.

Explicó que “la misma actuará como cañería de impulsión para llevar los líquidos hasta calle Rivadavia –ya no en calle 1° de Mayo- donde se haría toda una cañería de impulsión nueva”. “Esto traerá una solución definitiva a los socavones y a los volcamientos no regulares de líquidos sin tratar sobre el terreno o sobre el río”, mencionó.

Aclaró que para poder construir plantas elevadoras en los barrios que conecten con esta nueva cañería “habrá que evaluar a cada barrio en particular” y explicitó que “en el proyecto general que tiene ASSA para llegar a todos los barrios se requieren al menos tres plantas como mínimo”.

De todos modos, dijo que “esto era una condición necesaria pero no suficiente para poder empezar a pensar la conexión general de los usuarios domiciliarios a la red de cloacas” y especificó que “no es suficiente porque además hay que incorporar nuevas plantas de tratamiento”. No obstante, recalcó que “esta inversión tenía que hacerse para que lo otro pueda ser viable en algún momento, con lo cual es un paso adelante para dar una solución definitiva al problema de cloacas en la ciudad”.

“Lo próximo sería conseguir el terreno y construir las lagunas de tratamiento para poder ampliar la capacidad de tratamiento de los líquidos que hay actualmente”, adelantó.

En cuanto a la planta que construye el municipio sobre calle Pueyrredón, en el barrio universitario, Gómez sostuvo que “ya tiene factibilidad técnica de ASSA con lo cual el municipio ya arrancó la licitación de todos los materiales para poder avanzar en la ejecución –que se hace por administración municipal- es decir que va en paralelo con lo demás”.

Explicitó que “no hay más factibilidad técnica de ASSA y hasta que la empresa no pueda dar más factibilidad porque tiene mayor capacidad de tratamiento de líquidos no está permitido realizar ninguna obra” y aclaró que pese al anuncio de la nueva planta elevadora no sería posible sumar más plantas “si no está prevista la posibilidad de incrementar el tratamiento final de los líquidos”.

“En eso vamos a comenzar a trabajar para tratar de encontrar las inversiones necesarias y poder hacer ese paso complementario. Esto no soluciona el problema de las conexiones barriales, esto soluciona el problema de la cañería madre para evitar que tenga volcamientos irregulares de efluentes cloacales. No se podrán sumar más conexiones barriales hasta tanto no se agrande la planta de tratamiento ubicada en Barrio la Orilla”, sentenció el funcionario.

