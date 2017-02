La intendenta distinguió a bombero esperancino

17/02/2017 Comentarios (0) Vistas: 886 Locales, Noticias, Sociales

este jueves la Intendenta Municipal de Esperanza ANA MEINERS acompañada por su gabinete, recibió en su despacho al Cabo HUGO FERREYRA de Bomberos Voluntarios de esta ciudad, quien días pasado regresar de Chile donde participó en el combate de incendios forestales de magnitud que afectaron a varias regiones de ese país.

Directivos y el Jefe del Cuartel NESTOR NAGEL acompañaron a HUGO FERREYRA, quien hizo un interesante relato sobre su experiencia: fue elegido por ser bombero certificado en incendios forestales y responsable de la Brigada de Incendios Forestales de Regional 3; lo acompañaron integrantes de ese grupo: PABLO MAISA y NERINA LUQUE de Franck y JORGE GOMEZ de Santa Rosa de Calchines; en total fueron 18 bomberos de Santa Fe, con delegaciones de Provincia de Buenos Aires y Córdoba.

El trabajo realizado que en principio era por corto lapso, al norte de Santiago de Chile, con pueblos pequeños dedicados a la agricultura y minería, se extendió por dos semanas y fue exigente por la topografía del terreno, siendo transportados a la cima de la montaña en helicóptero, con largas caminatas en pendiente para llegar a los frentes de fuego y regreso al final del día; las condiciones eran extremas por la sequía, fuertes vientos cambiantes y frondosa vegetación; la coordinación con bomberos voluntarios y del ejército de Chile era responsabilidad de un experto de ese país; no se contaba con agua, salvo la arrojada por grandes aviones y helicópteros, por lo que debían hacer cortafuegos con herramientas de zapa (palas, rastrillos, picos, etc.). Resaltó que fueron bien recibidos, con buena camaradería, alojándose en una escuelita rural y que no hubo que lamentar heridos entre sus camaradas; pero que en el lugar donde estuvo trabajando, el fuego afectó viviendas y 8.600 hectáreas de vegetación, con la baja de un brigadista del vecino país.

Al final de su exposición agradeció a sus compañeros, la empresa SADESA donde trabaja y que lo autorizara a viajar, como así las múltiples muestras de afecto de autoridades y la comunidad.

La Intendenta Municipal entregó un presente y lo felicitó, resaltando que Esperanza se siente bien representada por el desempeño de FERREYRA y orgullosa de sus bomberos voluntarios.

Previous

Next Bombero distinguido por intendenta (1)

Bombero distinguido por intendenta (2)

Bombero distinguido por intendenta (3)

Bombero distinguido por intendenta (4)

Bombero distinguido por intendenta (5)

Etiquetas: BOMBEROS, MEINERS