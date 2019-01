La familia de Emiliano Sala aseguró que Cancillería le pedirá al Reino Unido que no cese la búsqueda

A pesar de los 38 grados que marcaba el termómetro y del sol sofocante que invadió el cemento de las deshabitadas calles de Progreso, a las 5 de la tarde el pueblo volvió a juntarse para reclamar por Emiliano Sala.

La mayoría caminando, otros en moto y algunos pocos en sus propios autos, los vecinos se acercaron al club San Martín, donde se compartió un momento de profunda tristeza. Los improvisados carteles eran los únicos que transmitían un mensaje, dado que el silencio reinó durante el atardecer.

“Quiero que esto no se acabe. Quiero responsables y respuestas. Quiero que alguien me diga dónde está y que la búsqueda no se detenga”, dijo entre lágrimas Darío, hermano del jugador argentino que desapareció misteriosamente a bordo de la aeronave que cruzaba el Canal de la Mancha.

El desgarrador pedido de Romina Sala, hermana de Emiliano, para que sigan con la búsqueda del avión, mano a mano con #SportsCenter desde Cardiff. pic.twitter.com/jHzker2cfe — SportsCenter (@SC_ESPN) 24 de enero de 2019



A su lado, con el mismo dolor y profunda tristeza, Martín Molteni se sumó al discurso de la familia y brindó detalles del contacto que establecieron con el Reino Unido: “Nos llamó el presidente del Cardiff, pero no así el del Nantes. Se pusieron a disposición y queremos que ellos hagan fuerza para que se reanude su búsqueda. Nosotros estamos redoblando nuestros esfuerzos porque no nos vamos a rendir, como tampoco se va a rendir Emiliano”.

“Sabemos que pronto se va a reanudar el rastrillaje. Queremos que Mauricio Macri pueda interceder y que tome un rol activo”, continuó Molteni en un pedido que hizo reaccionar a las autoridades, ya que después de sus declaraciones públicas, el mejor amigo de la familia Sala aseguró que Cancillería se puso en contacto de forma inmediata para solicitar que se reabra la causa en Reino Unido.

Consultado por Infobae, desde el Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto señalaron que hubo una gestión informal a través de la Embajada, pero que todavía no hay nada oficial que certifique la petición gubernamental.

“Le pedimos a Mauricio Macri que tome cartas en el asunto y que a través de comunicados públicos pueda ejercer presión desde su rol de mandatario”, justificó Molteni.

Ante más de 300 personas, el círculo íntimo de Emiliano Sala reiteró el difícil momento por el que atraviesa la familia, aunque no descarta nuevas hipótesis en la investigación que debería retomarse: “La policía local le ha dado poca información a Romina (hermana de Emiliano que se encuentra en Cardiff). Hay muchas dudas, muchos puntos negros dentro de lo que fue el viaje y de lo que fue la búsqueda. Queremos certezas. Todos los que están acá lo conocen y juntos vamos a lograr que se reanude la búsqueda”. En Progreso las esperanzas no se pierden y el emotivo aplauso con el que terminó el encuentro dejó en claro una cosa: que la búsqueda no tiene que cesar.

#NoDejenDeBuscar fue tendencia

Los familiares y amigos del delantero oriundo de Progreso (Santa Fe), de 28 años, hicieron público el pedido de que no se abandone la búsqueda. “Lo único que quiero es que encuentren a mi hermano y al piloto. Que se metan en nuestro corazón. Siento que están vivos”, dijo la hermana del futbolista, desde Gales.

Los amigos y familiares de Emiliano Sala se mostraron molestos por el audio que se difundió y luego pidieron que la búsqueda continúe hasta las últimas consecuencias. pic.twitter.com/eSdaxQeFgf — SportsCenter (@SC_ESPN) 23 de enero de 2019



Ante el desgarrador mensaje de los más cercanos a Emiliano, figuras del fútbol argentino y también jugadores de linaje internacional comenzaron a subir videos a las redes sociales bajo la misma consigna. Gonzalo Higuaín, flamante refuerzo del Chelsea, fue uno de los que iniciaron la cadena. “Pido por favor a todas las personas del mundo, ya sea con un tuit, un video, un mensaje en Instagram, pedir seguir hasta las últimas consecuencias con la búsqueda de Emiliano Sala. Gracias”, subrayó.

El hashtag #NoDejenDeBuscar se transformó rápidamente en tendencia, impulsado por los colegas de Emiliano; muchos de ellos ex compañeros y amigos, como el uruguayo Diego Rolan o Valentín Vada, mediocampista del Burdeos que hizo el mismo camino que Sala, a partir del Proyecto Crecer. “Decidí hacer este mensaje para que siga la búsqueda y que la familia tenga una respuesta”, señaló Vada.

Lucas Biglia, el ex Racing Diego Villar, los ex River Julio Chiarini y Facundo Affranchino y el defensor Víctor López, entre otros, se filmaron y ayudaron a viralizar el mensaje. El Nantes, club en el que Sala dejó su huella a puro gol y que acababa de venderlo al Cardiff en 17 millones de euros, tuvo un gesto en consonancia. “No vamos a hacer un minuto de aplausos o silencio porque todavía tenemos esperanzas y hasta que no haya una certeza de hacer el duelo vamos a respetar a la familia y creer hasta el final”, dijo Valentín Rongier, quien ofició de portavoz.

Noticia de Infobae con redes de ESPN