La Cornisa reveló que Cristina Kirchner omitió declarar US$ 5 millones a la AFIP

Según surge de un informe en la causa Los Sauces, la ex presidenta omitió informar veintidós plazos fijos de la sucesión de Néstor Kirchner al organismo gubernamental.

Según reveló un nuevo informe de La Cornisa, la ex presidenta Cristina Kirchnerno declaró ni ante la AFIP ni ante la Oficina Anticorrupción veintidós plazos fijos de la sucesión de su marido Néstor Kirchner por más de veinticinco millones de pesos, el equivalente a más de 5 millones de dólares, al cambio oficial de la época.

El dato presentado en el programa periodístico de Luis Majul surge de un nuevo informe en la causa Los Sauces presentado por Raquel Moyano, designada por el juez federal Claudio Bonadio para ser los ojos de la Justicia en el patrimonio de la ex familia presidencial y para administrar los activos que integraron la sucesión de Néstor Kirchner.

Durante la sucesión del ex presidente de la Nación, el contador de la familia Kirchner Víctor Manzanares, hoy detenido, omitió declarar ante de la AFIP y la Oficina Anticorrupción veintidós plazos fijo por la suma total de 25 millones de pesos.

Frente al descubrimiento, quien prestó su mirada para analizar los hechos fue la abogada y asesora de Margarita Stolbizer, Silvina Martínez. Según la letrada, Cristina Kirchner habría “ocultado” los activos para “comprar, a través de interpósitas personas como Lázaro Báez u Osvaldo “Bochi” Sanfelice, propiedades, autos y hoteles, como el Waldorf, en pleno microcentro porteño”.

“Cuando Víctor Manzanares tiene que informar, bajo juramento, no solamente ante el juez de la sucesión de Néstor Kirchner, sino también ante la AFIP y la Oficina Anticorrupción cuántos eran los plazos fijos que componían la herencia Néstor Kirchner, declara 18 plazos fijos. En realidad, había 40”, detalló Martínez.

Del informe de Raquel Moyano se desprende otro dato inquietante para Silvina Martínez: “Hasta ahora sabíamos que Néstor Kirchner, al morir, tenía una fortuna de aproximadamente 60 millones de pesos. En realidad tenemos que contar que el expresidente tenía más de 82 millones pesos, en el año 2010”.

Quien también es investigado en la causa que maneja el juez Claudio Bonadio es el actual diputado Máximo Kirchner, quien habría “inflado gastos por un total 20 millones de pesos durante 2016”.

La cifra de gastos figura en su declaración jurada presentada ante la OA.

De acuerdo a los registros financieros que se incluyeron en la causa, sólo 4 de los 20 millones de pesos “gastados” por el hijo de la expresidenta volvieron a ser introducidos en el sistema bancario.

Para Silvina Martinez el resto del dinero se perdió en una maniobra similar a la realizada por Manzanares en 2010: “Así como Cristina ocultaba los plazos fijos de los organismos tributarios y de los de control de los ciudadanos como la OA, el objetivo de Máximo Kirchner sería ocultar el dinero de la Justica, que estaba dictando medidas cautelares e investigaba a la familia por distintos delitos de corrupción.”

“Hoy lo que el juez quiere saber es qué pasó con este dinero, qué pasó con estos plazos fijos que no se denunciaron en la sucesión y qué pasó con este dinero que Máximo Kirchner dice haber gastado sin que exista ningún tipo de comprobante”, agregó Martínez.

Fuente: La Nación.