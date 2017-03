“La Central es una ayuda, y con esa intención la potenciamos, pero la seguridad es un tema que largamente excede lo municipal” enfatizó Gómez

08/03/2017 Comentarios (0) Vistas: 790 Locales, Noticias, Política

“Nos da mucha ilusión ver el progreso del Centro de Monitoreo, sabemos que es una ayuda más y con esa intención encaramos su avance, con la voluntad de ayudar y colaborar es que potenciamos este nuevo Centro de Monitoreo y lo seguiremos desarrollando, porque cualquier apoyo que podamos brindar para con los responsables de la seguridad en nuestra ciudad, como lo es la administración de Miguel Lifchtfiz sin dudas que la ofreceremos, como también trabajaremos más en la iluminación de diferentes sectores de la ciudad, ejemplos son, la licitación de nuevas luminarias para Barrio La Orilla, el convenio para la modernización de luminarias de alumbrado público en el acceso este de la ciudad, y la colocación de luminarias que haremos este año en los barrios Ceferino Namuncurá y Aaron Castellanos, entre otros” comenzó a expresar Ana Meiners.

“Pero no sería responsable de mi parte si me dejara llevar por modas o fuera demagógica en mis dichos y aceptara plantear de manera irresponsable, que las cámaras por si solas van a traer la solución; Quienes somos serios en el tratamiento de temas tan importantes como estos, y más aun con la responsabilidad de ser el primer contacto con el ciudadano y aunque pueda traernos la disconformidad momentánea de algunos, tenemos la obligación de señalar que las soluciones concretas, las que realmente van a darle seguridad a la ciudad, la región y la provincia, tienen que ver con una política de seguridad bien planificada y con una excelente ejecución; La solución llegará con políticas de seguridad integrales, que aseguren presencia policial profesional para la prevención y rectitud en la represión, que además vaya de la mano de una justicia predecible, severa, que no dependa de la influencia del poder político de turno, complementado lo anterior con una educación pública de calidad, que promueva valores, procurando, a la vez, un desarrollo económico y social sostenible, que posibilite una verdadera mejora en la calidad de vida de todos y cada uno de los habitantes de nuestro país; Y es ahí donde tenemos que reclamar y gestionar cada uno desde nuestros lugares para que esto comience a suceder y así colaborar de verdad en solucionar el problema” finalizó la titular del ejecutivo municipal.

A su turno Alfonso Gómez coincidiendo con Meiners aseguró: “El avance de este nuevo espacio nos genera muchas expectativas, ya que logramos aportar desde nuestro lugar de manera concreta para colaborar con este tema; Es de esperar entonces que esto ayude a cumplir con la obligación indelegable que tienen las fuerzas provinciales de brindarnos seguridad a los santafesinos que habitamos Esperanza. Como en cada caso, en el tema de la seguridad, también no encuentra bien dispuestos, con la intención de colaborar, es por eso, entre otras cosas, que le solicitamos al Sr. Gobernador una audiencia en la que plantearemos la necesidad de más y mejor seguridad para la ciudad, siempre con el ánimo de cooperar y trabajar en equipo”.

Etiquetas: CENTRO MONITOREO, GOMEZ, MEINERS